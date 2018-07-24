Тест и обзор Samsung Galaxy A6: много плюсов по сходной цене

По большому счету, Samsung Galaxy A6 ни в чем не уступает актуальным топовым моделям. Новинка А-серии от компании Samsung, попадающая в среднеценовой сегмент, выпускается в матовом алюминиевом корпусе и благодаря соотношению сторон 18,5:9 выглядит современно. Если черный цвет вам кажется слишком банальным, можно выбрать золотой или лавандовый (на сайте Samsung он назван просто синим). Итоги теста Новая модель среднего класса от компании Samsung, которая называется Galaxy A6, во время тестовых испытаний продемонстрировала приличные характеристики, но не предложила никаких впечатляющих сюрпризов. Менее чем за 20 тысяч рублей вы получаете топовое качество исполнения, хорошее время автономной работы и солидные фотографии. Но в плане производительности и оснащения пара желаний останутся неисполненными. Преимущества красочный OLED-дисплей Dual-SIM с расширением картой памяти топовое качество исполнения Недостатки не является пыле— и водо-защищенным WLAN-модуль не стандарта ac удовлетворительная производительность Результаты тестирования Samsung Galaxy A6 Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 106 из 166 Соотношение цена/качество: 71 Производительность и управление (35%): 79.2 Оснащение (25%): 68.9 Аккумулятор (15%): 86.1 Дисплей (15%): 88.5 Фотокамера (10%): 64.5 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 78% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Рамки дисплея относительно тонкие, а на обратной стороне благодаря алюминиевому корпусу отпечатки пальцев практически не видны. Многие стеклянные модели таким качеством похвастать не могут. Устройство выглядит прочным и при ширине 72 мм в руке лежит хорошо. Все переходы имеют безупречное качество обработки, углы приятно округлены. Кроме того, Galaxy A6 получился и не особенно легким, и не слишком тяжелым — его вес составляет 161 грамм. Непосредственно под камерой на задней стороне располагается сканер отпечатка пальца. Альтернативно можно задействовать разблокировку через функцию распознавания лица. Оба варианта работают надежно, но в некоторых других устройствах, например OnePlus 6, разблокировка происходит существенно быстрее.

OLED-дисплей в среднем классе

Samsung Galaxy A6 выпускается с OLED-дисплеем, что для данного ценового сегмента является скорее редкостью, хотя и не исключением. OLED-панелью оснащены также и более доступные по цене A3 и А5. Преимущество OLED: более контрастное изображение, да и цвета выглядят ярче, чем на дисплеях других типов — особенно при широких углах обзора.

Экран Galaxy A6 насчитывает 5,6 дюйма по диагонали, Full-HD разрешения здесь нет. Дисплей вмещает 1480х720 пикселей и обеспечивает плотность в 294 ppi. В данном случае используемая Samsung Pentile-матрица немного проблемна, так как пикселизация все же имеется и из-за нее экран выглядит не совсем четким. В отличие от RGB-матрицы, где один пиксель состоит из красного, синего и зеленого светодидов, здесь два пикселя делятся на два зеленых, один красный и один синий субпиксели. По причине такого расположения элементов субпиксельное разрешение получается на две трети ниже. На экране Samsung Galaxy A6 это отчетливо видно: при внимательном рассмотрении изображения можно различить отдельные точки, а тексты, например, выглядят нечеткими.

В плане максимальной яркости Galaxy A6 также мог бы проявить себя и получше. По результатам лабораторных измерений, за Galaxy A6 закрепляется оценка примерно в 374 кд/м2. Aquaris X-модели испанского производителя, например, достигают отметки и в 700 кд/м2 без окружающего освещения. Тем не менее, если на сенсор Galaxy A6 начинает падать солнечный свет, дисплей автоматически «раскочегаривается» до 457 кд/м2. Samsung Galaxy A6: производительность в порядке

Внутри Galaxy A6 работает несколько староватый процессор, разработанный компанией Samsung, Exynos 7870 с тактовой частотой 1,6 ГГц, однако в наших тестах бенчмарками на производительность устройство проявило себя удовлетворительно. При запуске больших приложений и веб-сайтов вам потребуется некоторое терпение. Пример: наш очень большой тестовый PDF-файл Galaxy A6 открывает приблизительно за 19 секунд. Для сравнения: Galaxy S9 на выполнение этого же задания требуется всего около 2 секунд. Как и все другие модели серии Galaxy A, процессор поддерживается наличием 3 Гбайт оперативной памяти. Встроенная память составляет 32 Гбайт.

Более, чем просто удовлетворительной, напротив, является продолжительность времени автономной работы Galaxy A6. Во время онлайн-тестов устройство с аккумулятором емкостью 3000 мАч смогло продержаться целых 9 часов 47 минут — то есть, может без проблем использоваться целый день. К сожалению, без проводов заряжать смартфон на соответствующих QI-зарядных станциях не получится. При этом об USB Type-C речь не идет: в Galaxy A6 компания Samsung встраивает разъем Micro-USB. Радуйтесь, обладатели вороха старых проводов. Данные, конечно, будут передаваться по старому и медлительному стандарту USB 2.0. В Galaxy A5, напротив, встраивается уже разъем Type-C.

Аккумулятору понадобится провести у розетки почти 2,5 часа, прежде чем он будет полностью заряжен — это посредственная скорость. Несмотря на то, что Galaxy A6 поддерживает технологию быстрой зарядки, входящий в комплект поставки блок питания для этого не годится. Больше четкости, пожалуйста!

Качество выдаваемых камерой фотографий приемлемое, но с результатами работы таких топовых устройств в данном классе, как HTC U11 Life, сравниться оно не может, особенно если съемка ведется в сумерках. Матрица имеет разрешение 16 Мпикс, f/1,7-бленда обеспечивает достаточное количество попадающего на нее света.

Снимкам, сделанным при дневном освещении, отчасти не хватает четкости, края предметов выглядят немного искаженными. Кроме того, мы недосчитываемся на фотографиях большого количества мелких деталей. Тонкие контуры, например, лепестки цветка розы, не достаточно четкие. А вот цвета, напротив, выглядят очень насыщенными. При сумеречном освещении цветной шум становится очень заметным, прежде всего, в темных участках изображения бросается в глаза тот факт, что искажаются точки разных цветов. Волосы и нитки пряжи частично сливаются в однородную поверхность, так как алгоритм размытия считает эти структуры шумом и пытается их сгладить. Тем не менее, даже при сумеречном освещении цвета на снимках выглядят реалистичными и насыщенными.

К сожалению, у Samsung Galaxy A6 отсутствует оптический стабилизатор иображения. Соответственно, смазать снимки дрожащей рукой становится легче, чем при наличии этой функции. Фотографии с 16-мегапиксельной фронтальной камеры хорошие и могут сниматься даже с эффектом Боке, при котором задний план становится размытым. Samsung Galaxy A6: без защиты от воды, зато с Dual-SIM На Samsung Galaxy A6 инсталлирована Android 8 (Oreo). Апдейт до Android 9 (P) производителем подтвержден до сих пор еще не был. На момент проведения наших тестовых испытаний (конец июня) последнее обновление систем безопасности было датировано 1 апреля. В плане оснащения, к сожалению, компания Samsung удовлетворяет в этом случае не всем требованиям.

Но поговорим о хорошем: помимо карты стандарта Micro-SD, которую пользователи могут использовать, если необходимо расширить встроенную память, в Galaxy A6 найдется место для одновременного размещения сразу двух Nano-SIM-карт (Dual-SIM). Нам не очень нравится, что Samsung отказалась от IP-сертификации данной модели для защиты от повреждений водой. Таким образом, устройство водонепроницаемым не является. Bluetooth работает не по новейшему стандарту 5.0, а по всего лишь Bluetooth 4.2, что на практике никакой проблемы не представляет, так как соответствующих устройств пока еще практически нет. Помимо прочего, Galaxy A6 располагает LTE Cat. 6 со скоростью до 300 Мбит в секунду при Downstream-режиме и WLAN-модулем старого и несколько медлительного (по сравнению с ac) n-стандарта.

Звучание моно-динамика хорошее, но было бы прекрасно услышать чуть большее количество басов. Наушники можно подключать через 3,5-мм разъем.

Как и все модели А-серии, Galaxy A6 стоит заметно дешевле, чем актуальные устройства Galaxy с буквой S в названии. На данный момент в официальном магазине Samsung стоимость этого аппарата составляет 19900 рублей, что даже дешевле, чем в среднем по рынку. Но действительно заслуживающим рекомендации Samsung Galaxy A6 станет только тогда, когда цена опустится ниже отметки в 15 тыс. рублей. Пока это не произошло, имеет смысл присмотреться к «старшему брату» — Samsung Galaxy A6 Plus. Заплатив всего на 5 тысяч больше, вы получите смартфон, обогнавший младшего в линейке по всем параметрам.

Альтернатива: bq Aquaris X2 32GB

Яркий дисплей с разрешением Full-HD+, хорошая продолжительность времени автономной работы, а также заслуживающие внимания фотографии: bq Aquaris X2 есть, что предложить, хотя и стоит он чуточку дороже. Зато этот смартфон превосходит Galaxy A6 в плане производительности и к тому же является частью семейства Android One. Благодаря этому пользователи получают два года обновлений операционной системы Android.

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