Тест и обзор Acer Predator Helios 300: недорогой игровой ноутбук

Компания Acer при производстве Predator Helios 300 повела себя очень сдержанно для такой категории продукта, как игровой ноутбук. Обновленная конфигурация 2018 года имеет хорошую начинку по умеренной цене, однако время работы от батареи нас расстроило. В общем и целом, это вполне подходящий продукт для непродолжительных игровых сессий начинающего геймера. Итоги теста Acer Predator Helios 300 на своем примере показывает, что игровой ноутбук не обязательно должен стоить непомерных денег. Во время тестовых испытаний этот лэптоп стоимостью около 70 тысяч рублей зарекомендовал себя в качестве недорогой модели для тех, кто пока играет только время от времени. Помимо производительности, в нем привлекают внимание яркий дисплей и хорошее оснащение — в частности, актуальный процессор Coffee Lake и графическая карта Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. А вот продолжительность времени автономной работы у игрового ноутбука проседает — не только по сравнению с более дорогими моделями, но даже с ноутбуками, ориентированными на более широкую аудиторию. Преимущества графический процессор Coffee Lake видеокарта GTX 1050 Ti яркая IPS-панель умеренная цена Недостатки пересвет дисплея по углам Результаты тестирования Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 (NH. Q3EEG.004) Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 27 из 42 Соотношение цена/качество: 53 Мобильность (25%): 20.3 Оснащение (25%): 87.3 Производительность (15%): 100 Эргономичность (15%): 82.1 Дисплей (20%): 89.8 Результаты тестирования Поставьте оценку — 72% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Стабильный, эргономичный, качественный

В плане внешнего вида Predator Helios 300 выглядит довольно умеренно для игровой модели. Черный корпус с красными акцентами без подсветки и большим логотипом Predator, хотя и выделяется на фоне обычных ноутбуков, но не кажется слишком вычурным. Толщина корпуса — 3,2 см, качество исполнения — отличное, и вообще, в руках ноутбук дает ощущение стабильности.

Клавиатура имеет красную фоновую подсветку и выделенные цветовым акцентом кнопки WASD. Клавиши упругие, с хорошей отдачей и удобной высотой свободного хода — это хорошо как для гейминга, так и для набора больших объемов текста. Тачпад работает шустро и не слишком скользкий, однако от отпечатков пальцев быстро начинает «клеиться». Так что подходящая игровая мышка для этого ноутбука — must have. Идеальная производительность

Уже первый вариант Acer Predator Helios 300, появившийся на свет в 2017 году, отличался хорошим оснащением по разумной цене. Со временем игровой ноутбук получил несколько различных конфигураций: с GeForce GTX 1050 Ti или GeForce GTX 1060, а также с SSD-накопителями разной емкости — 128 или 256 Гбайт. У нас на тестовых испытаниях побывал самый недорогой вариант: с графической картой GTX 1050 Ti и твердотельным диском емкостью 128 Гбайт.

В отличие от модели предыдущего года, в обновленной конфигурации ноутбука Acer использовала процессор Intel Core i5-8300H актуального восьмого поколения. Четырехъядерный процессор с поддержкой Hyper-Threading (до восьми параллельных потоков данных) в стандартном режиме работает на тактовой частоте 2,3 ГГц, а в режиме Boost «раскочегаривается» до 4,0 ГГц. Соответственно, результаты лабораторных замеров также выглядят хорошо: в бенчмарке PC Mark 7, который позволяет оценить общую производительность системы, Helios 300 набирает 5962 балла, а в графическом бенчмарке 3DCloud — 24573 балла. С такими показателями не может тягаться ни один другой ноутбук из нашего рейтинга, поэтому компания Acer ставит в категории «Производительность» новый рекорд.

Производительность выглядит убедительно и в практической части тестовых испытаний. Запуск системы и программ происходит быстро, обработка изображений проблем не вызывает — сказываются 8 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4, да и графической мощности GTX 1050 Ti с 4 Гбайт видеопамяти хватает даже для актуальных топовых игр. В частности, на «Ведьмаке 3» с высокими настройках графики и в разрешении Full-HD ноутбук выдает в среднем 45 кадров в секунду. В насыщенной графическими эффектами Far Cry 5 на выходе получаются те же 45 FPS, а в GTA 5 средний показатель составляет 50 FPS.

При этом уровень рабочего шума для игрового ноутбука достаточно низкий, и к тому же, он немного регулируется через предустановленную утилиту управления вентилятором. В режиме покоя лэптоп работает бесшумно. Однако долго держать устройство на коленях не получится — корпус быстро становится горячим. Возможности модернизации

В остальном, оснащение для ценника в 70 тысяч рублей достаточно неплохое. В частности, Acer встроила в устройство два накопителя — 128-гигабайтный SSD и классический жесткий диск емкостью 1 Тбайт, на котором вы можете хранить фотографии, фильмы и игры. Если этого недостаточно, в корпусе есть два технологических окна, позволяющих добавить еще один жесткий диск, а также увеличить объем оперативной памяти.

По бокам корпуса находятся четыре USB-порта (2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Typе-C), а также HDMI-интерфейс, слот для карт памяти стандарта SD и классический LAN-порт. Беспроводная связь осуществляется посредством модуля WLAN стандарта 802.11ac и Bluetooth 4.0.

Красочная и яркая IPS-панель

При разработке 17,3-дюймового дисплея Acer не схалтурила. Экран с частотой обновления 60 Гц имеет разрешение 1920х1080 пикселей (Full-HD) и благодаря использованию технологии IPS отличается насыщенной цветопередачей и высокой стабильностью углов обзора. Максимальная яркость дисплея составляет 381 кд/м2. Единственная проблема — легкая неравномерность фоновой подсветки по углам, которая заметна во время отображения темных сцен. Поверхность дисплея не бликует, поэтому Predator Helios 300 подходит для использования под открытым небом. Хотя подумайте: готовы ли вы всюду таскать с собой ноутбук весом в 2,9 килограмма? А теперь следует рассказать о главном минусе устройства: времени автономной работы. В симулируемом нами «офисном» режиме эксплуатации Helios 300 удалось продержаться 6,5 часов, а собственно гейминг продлился всего 1,5 часа. При этом игры с насыщенной графикой, к примеру Far Cry 5, плавно отображаются только при подключении ноутбука к розетке. При работе от аккумулятора автоматически понижается производительность, и от устройства получается добиться не больше 30 FPS, да еще и с рывками. Так что продолжительность времени автономной работы далека от топовых показателей, хотя и укладывается в средние значения для игрового ноутбука. Поэтому Helios 300 получает довольно плохие оценки за мобильность по сравнению с серьезными конкурентами из числа устройств без выделенной графической карты.

Альтернативы

HP Omen 15-ce002ng 120 Гц, Nvidia G-Sync и GTX 1060 Max-Q — это лишь некоторые особенности, которые позволяют HP Omen 15-ce002ng выделяться на фоне других игровых ноутбуков. В частности, нам он понравился своей производительностью в играх, прекрасным качеством изображения, а также обширным оснащением. А вот продолжительность времени автономной работы у него еще хуже, чем у Helios 300 (хотя для настоящих геймеров этот показатель, скорее, вторичен).

Acer Nitro 5 Spin Здесь вас ждет совершенно необычная конфигурация. Лэптоп стоимостью в те же 70 тысяч рублей явленится не только полноценным трансформером с 15,6-дюймовым дисплеем, но и предлагает хорошую игровую производительность благодаря процессору Core i5-8250U и графической карте Nvidia GeForce GTX 1050. Отличное оснащение, хорошая продолжителность времени автономной работы и приличный дисплей дополняют общее впечатление.

Lenovo ThinkPad E480 Если ноутбук нужен вам не только для игр, но и для работы с мультимедийными приложениями или для видеомонтажа, обратите внимание на Lenovo ThinkPad E480, который стоит чуть дороже. Модель с процессором Core i7-8550U, 14-дюймовым дисплеем, графической картой Radeon RX550 и 8 Гбайт оперативной памяти отличается замечательной производительностью, очень солидной продолжительностью времени автономной работы, хорошей эргономичностью и ярким дисплеем.

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Тест и обзор ноутбука Lenovo ThinkPad E480: универсал с приличной производительностью Характеристики и результаты тестирования Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 (NH. Q3EEG.004) Соотношение цена/качество 53 Операционная система Windows 10 Pro Габариты 42,3 x 29,2 x 3,2 см Вес 2,9 кг Процессор Intel Core i5-8300H (2,3 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты отдельная Модель видеокарты Nvidia Geforce GTX 1050 Ti Объем видеопамяти 4 Гбайт Дисплей: диагональ 17,3 дюйма Дисплей: разрешение 1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: поверхность глянцевая Дисплей: макс. яркость 381 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 190:1 Дисплей: плотность пикселей 127 dpi Дисплей: распределение яркости 93,8% Емкость накопителя 128 Гбайт (SSD) & 1000 Гбайт (HDD) Тип накопителя SSD & HDD Оптический привод нет Аккумулятор: емкость 49 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 7:01 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 6:33 ч:мин Шумность при маск. нагрузке громко Порты USB 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN 1 GBit/s UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер SDXC Вебкамера да Дополнительное оборудование подсветка клавиатуры Тест: PCMark 7 5.962 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 24.573 бал. Результаты тестирования Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 (NH. Q3EEG.004) Фото: chip.de, компании-производители