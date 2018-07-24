Компактный смартфон BQ Brave с надежно защищенным экраном

Сенсорный экран в современных смартфонах — самый хрупкий компонент, он может поцарапаться или, того хуже, разбиться, а его замена, как правило, стоит баснословных денег и невыгодна покупателю. Владельцы смартфонов покупают защитные пленки, стекла и даже чехлы-книжки, чтобы защитить дисплей, и иногда производители идут им в этом плане навстречу.

К примеру, россиянам предложен новый смартфон BQ Brave с экраном повышенной прочности, устойчивый к царапинам, ударам, падениям и сильному давлению. Суть идеи в том, что такому аппарату не нужны защитные стекла и чехлы — им можно пользоваться без подобных аксессуаров и даже носить его в одном кармане с ключами и мелочью. Понятно, что мало кто станет так халатно относиться к гаджету за 6500 рублей на момент написания статьи, но раз производитель заложил такой запас прочности, проверим, способен ли смартфон выдержать все испытания, которые готовит ему каждодневная эксплуатация. Сегодня BQ Brave у нас на тесте. К нам он прибыл в черном цвете корпуса, но его также можно приобрести в золотистом и сером оттенках. Результаты проверки на прочность мы привели в отдельном параграфе статьи.

Упаковка

BQ Brave по традиции упакован в двойную коробку из очень прочного картона. Верхняя часть коробки встречает рендером смартфона в сером исполнении, и здесь же заявлены возможности защитного стекла экрана — защита от царапин, давление до 30 кг, падение на дисплей тела весом до 65 граммов с высоты до 1,2 метра.

Снизу коробки тоже есть изображение смартфона, но уже в черном цвете, и рядом с ним находятся список характеристик и перечень аксессуаров, входящих в комплект поставки. Упаковка BQ Brave выглядит красиво и очень нарядно, особенно в сравнении с современными флагманами от ААА-брендов, коробки которых не несут на себе ни грамма полезной информации.

Комплектация

BQ Brave стоит в районе $100 по нынешнему курсу, и ему, по хорошему, не положены дополнительные аксессуары — таковы негласные правила рынка, с которыми согласны все производители. Как итог, наблюдаем в коробке лишь инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, съемный аккумулятор, дата-кабель и зарядное устройство на 1 ампер. Наушников в комплекте не оказалось, и даже копеечного силиконового чехла нет, а ведь корпус смартфона от царапин не защищен. Зато на экран зачем-то нанесена защитная пленка, не транспортировочная, а именно защитная, притом довольно прочная, хотя само стекло заявлено как усиленное. Это весьма странно и не совсем логично.

Характеристики

Для своей цены новый BQ Brave обладает вполне неплохими спецификациями, поскольку за $100 в российской рознице крайне непросто найти смартфон с 2 Гб оперативной памяти — за эту сумму предложат лишь 1 Гб. С объемом встроенного накопителя тоже все отлично — 16 гигабайтов, а вот хорошим аккумулятором Brave похвастаться, увы, не может. Все перечисленные ниже спецификации вы можете найти на официальном сайте BQ, в инструкции из комплекта поставки или прямо на коробке со смартфоном. — экран: IPS, 5 дюймов, 16:9, 1280х720 пикселей; — процессор: MediaTek MT6737, 4 ядра, 1,3 ГГц; — видеокарта: встроенная, Mali T720; — память: 2 Гб RAM, 16 Гб ROM, microSD до 64 гигабайтов; — интерфейсы: 2xSIM, microSD, microUSB 2.0, 3,5 мм; — беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, LTE, GPS, FM, Bluetooth 4, Wi-Fi 802.11n; — фотокамеры: фронтальная 8 Мп, основная 13 Мп; — аккумулятор: съемный, литий-ионный, 2500 мАч; — прошивка: Android 7 Nougat, оболочка Material UI; — размеры: 144х72х10 мм; — вес: 177 граммов; — материал корпуса: пластик; — цвет корпуса: черный, золотой, серый; — особенности: усиленное стекло лицевой панели.

Как видим, при батарее 2500 мАч смартфон весит довольно много, и даже если извлечь батарею, вес все равно будет ощущаться. Вероятно, определенное усиление в области стекла и правда есть. Также обратим внимание на отсутствие сканера отпечатков пальцев, плюс в смартфоне по умолчанию нет функции разблокировки по лицу.

Внешний вид BQ Brave выполнен в классическом стиле, без особых излишеств, разве что в данной модели оптика фронтальной фотокамеры имеет серебристую окантовку, а кнопки управления под дисплеем получили оригинальный дизайн, несвойственный бюджетным Android-смартфонам. Внешне смартфон приятен, отталкивающих элементов у него нет, и чувства отвращения его облик не вызывает.

Лицевая панель — это в первую очередь экран, а затем селфи-камера, сенсоры и разговорный динамик вместе с сенсорными кнопками на нижней рамке. Последние не имеют подсветки, но при черном цвете корпуса хорошо различимы. Сзади размещены основная фотокамера с относительно крупным отражателем вспышки, логотип производителя, решетка основного динамика и название модели смартфона. На нижнем торце нет ничего, кроме едва различимого отверстия микрофона, разъем зарядки на пару с входом под наушники следует искать на верхней грани корпуса. Правый торец отдан под кнопки включения и громкости.

Под съемной задней крышкой находятся место под аккумулятор, отдельный слот microSD и два слота под SIM-карты. Горячая замена карточек невозможна в принципе — это можно сделать только после извлечения батареи.

Эргономика

Начнем с веса смартфона: 177 граммов очень приятно ощущаются в руке, что придает аппарату некую солидность. Ширина корпуса оптимальна для женских и мужских ладоней средних размеров, но в крупной руке смартфон может показаться неудобным. Пленка на лицевой панели покрывается отпечатками пальцев моментально, но довольно быстро очищается любой мягкой тканью или влажной салфеткой, тыльная же панель загрязнению не подвержена. Последняя чуть шероховата на ощупь, как и торцы, но телефон все равно регулярно стремится выпасть из рук — тут без чехла точно не обойтись.

Управление одной рукой вполне возможно, сенсорные кнопки под экраном крупные, и по ним не промахнешься, боковые кнопки имеют стандартные размеры и небольшой промежуток между ними. Они в меру упругие, нажимаются с приятным щелчком.

Динамик на задней панели постоянно закрывается рукой или столешницей — такое его расположение устарело много лет назад, как и размещение разъема для зарядки на верхнем торце. Дислокация этих компонентов выдает в BQ Brave бюджетный смартфон, и их надо было бы перенести на нижнюю грань. Крышка аккумуляторного отсека выполнена из относительно прочного пластика и очень хорошо держится в пазах, не издавая скрипов при легких изгибах корпуса. Снимать ее рекомендуется исключительно при помощи пластиковой карты — и защелки не повредите, и ногти останутся невредимыми.

Экран

Дисплей в BQ Brave базируется на современной матрице IPS с диагональю 5 дюймов и разрешением HD. Это стандартные параметры для большинства современных смартфонов за $100, хотя кое-где до сих пор встречается устаревшая матрица TN. В данном случае экран демонстрирует весьма неплохие углы обзора и минимальную, на уровне погрешности, инверсию цветов, но только без комплектной защитной пленки — с ней инверсия уже ощутимо сильнее, что, впрочем, совершенно не влияет на эксплуатационные свойства смартфона.

Яркость подсветки неплохая, даже при ярком солнце информацию с него можно считать, но все же могли бы сделать и поярче. С белым цветом полный порядок — он именно белый, не бледно-желтый, хотя оттенки можно перенастроить при помощи штатной утилиты. Плотность пикселей хорошая: даже при увеличении или уменьшении шрифта и общего масштаба отображения картинка не «плывет». Сенсорный слой обрабатывает лишь 2 одновременных касания, что в 2018 году уже маловато — этого может не хватить определенным жестам управления.

Защита экрана Напомним, что BQ Brave позиционируется как смартфон с особо прочным дисплеем, но при этом на него зачем-то нанесена защитная пленка. Она, к слову, очень подвержена царапинам, но это в всего лишь мягкий пластик, ему положено так реагировать на острые предметы. Отклеили пленку и обнаружили с виду обычное стекло без олеофобного покрытия, отлично собирающее отпечатки пальцев и очень плохо очищающееся. Пытка ключами результатов не дала — царапины или порезы действительно не остаются. Возможно, сетка из мелких царапин все же появится с течением времени, при активной эксплуатации. Далее, испытание весом. Положили на смартфон 10-килограммовый блин — ноль реакции. Далее последовала 16-килограммовая гиря, и тоже ничего. Наращивать вес не стали, и так понятно, что стекло действительно прочное. А вот с падением небольшого предмета все не так гладко. Металлический шарик от подшипника, сброшенный на смартфон с высоты примерно 90 сантиметров, привел к образованию небольшой трещины в углу лицевой панели. Тачскрин и матрица не пострадали, полностью сохранив работоспособность. Итого, усиленное стекло в BQ Brave — это не маркетинговый ход, а вполне реальное конкурентное преимущество на тот случай, если смартфон попадет к не очень аккуратному владельцу. Однако мы бы все же не рекомендовали снимать пленку с дисплея, ведь, как известно, одна защита — хорошо, а две — лучше.

Как звучит BQ Brave, нам не понравилось: основной динамик тихий, без низких частот, да еще и расположен на тыльной панели. Велика вероятность пропустить звонок в при нахождении в шумном месте, и для музыки этот смартфон точно не подходит, только если слушать ее через наушники. Порадовал микрофон: он невосприимчив к ветру и относительно глубоко расположен в корпусе, что позволяет ему частично отсеивать внешний шум во время разговора. Голосовой динамик имеет неплохую громкость, на 4 балла из 5 — на улице приходится выкручивать ее на максимум. Сила вибромотора умеренная: сквозь карман ощущается прекрасно, с верхней одеждой, думается, тоже проблем не возникнет, а вот в сумке вибрацию можно уже и не почувствовать.

Фотокамеры

Камеры, в отличие от основного динамика, в смартфоне очень хороши. Понравилось, как они снимают ночью при уличном освещении, а также нет никаких претензий к работе вспышки, даже несмотря на то, что она здесь одинарная. Яркости у нее явно с запасом, и размер отражателя намекает на хорошее рассеивание. Фронтальный модуль не боится сумерек, но своей вспышки у него нет, так что в полной темноте снимать бесполезно, разве что можно в стороннем приложении использовать заливку экрана белым цветом вместо вспышки. Работает это, сразу отметим, не всегда. Снимки на селфи-камеру имеют достаточно высокое качество, и важно знать, что заявленные 8 Мп — это фактическое разрешение матрицы, без интерполяции.

Основная камера ведет себя чуть лучше фронталки относительно работы в сумерках, а при дневном или ярком внешнем освещении они работают одинаково хорошо. Единственное: не всегда точно срабатывает автофокус, но ситуацию спасает тачфокус. В общем, с камерами у 100-долларового смартфона полный порядок

Программное обеспечение

На BQ Brave установлена ОС Android 7 Nougat со стандартным интерфейсом Material UI от Google . Прошивка имеет ряд изменений: добавлено меню управления жестами и немного перерисована верхняя шторка, ставшая, на наш взгляд, более симпатичной. Возможность менять расположение кнопок под экраном в нашей версии прошивки не предусмотрена, хотя они нарисованы просто в виде точек, что позволяет легко «зеркалить» их.

Какие-либо другие модификации в ПО смартфона отсутствуют, однако нельзя не упомянуть о наличии в нем 9 рекламных приложений. 6 из них удаляются стандартными средствами, и остаются две утилиты от Яндекса , которые можно отключить из меню настроек. Последнее приложение — это AppsPress, программа-спамер, которая отслеживает действия пользователя и отправляет эти данные на сервера разработчиков, а также захламляет рабочий стол ссылками на еще более бесполезные приложения из Google Play. Apps Press является главным недостатком смартфона, так как эту программулину так просто не удалить и даже не отключить.

После первой загрузки пользователю доступен 1 Гб ОЗУ из общих 2 Гб и 9,4 Гб дискового пространства из 16 Гб. Удаление стороннего ПО и очищение кеша освободит очень много места, так что советуем сразу сделать это. Проверка антивирусом Dr. Web со свежими базами в программной части смартфона вредоносного софта не выявила.

Отдельно отметим фирменную утилиту «Системная защита», при помощи которого можно отслеживать мобильный интернет-трафик, удалять приложения и проводить очистку внутренней памяти от скопившегося в ней мусора.

Производительность

Свободных 1 Гб оперативной памяти после загрузки смартфона вполне хватит три-четыре открытых приложения в зависимости от их ресурсоемкости. Прошивка работает быстро, без глюков и фризов, есть возможность обновления по воздуху. Смартфон «переварил» 15 открытых вкладок в Chrome и показал себя вполне способным к запуску двух тяжелых навигаторов от Навител и Яндекса. Однако он по неизвестным причинам не смог запустить тест в бенчмарке AnTuTu: приложение зависало при попытке провести тестирование 3D-возможностей аппарата. С чем это связано, для нас осталось загадкой. Проблем с Geekbench и 3DMark с пакетом Ice Storm Unlimited не возникло: в этих приложениях смартфон заработал 581/1579 и 3727 баллов соответственно. Во время проверки корпус ощутимо грелся в месте нахождения системной платы с процессором и памятью.

Автономная работа

От батареи 2500 мАч BQ Brave в умеренном режиме эксплуатации продержался у нас чуть меньше двух календарных дней на одном заряде. Конечно, емкости батареи ему сильно не хватает: лишние 500 мАч не сказались бы на его весе, но дополнительные часов 8-10 работы точно обеспечили бы. Зарядка аккумулятора от штатного сетевого ЗУ на 1 ампер осуществляется в среднем за пару часов. Нагрева батареи в процессе замечено не было.

Заключение

За время тестирования смартфон BQ Brave не вызвал у нас особых нареканий: есть претензии лишь к громкости основного динамика и наличию программы-спамера Apps Press, встроенной в прошивку на системном уровне. Заявленные защитные свойства экрана подтвердились, так что производитель не обманул, да и в целом смартфон приятен в эксплуатации, хотя все же хотелось бы аккумулятор побольше. С другой стороны, BQ Brave стоит всего $100, и свою стоимость он полностью отрабатывает.

Плюсы BQ Brave — усиленное защитное стекло экрана; — съемный аккумулятор; — отдельный слот microSD; — отдельный вход под наушники; — много памяти для бюджетного смартфона;

Минусы BQ Brave — нет сканера отпечатков пальцев; — нет USB-C; — небольшая емкость аккумулятора; — тихий основной динамик.