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В британских истребителях появятся виртуальные кокпиты
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В британских истребителях появятся виртуальные кокпиты 

Российская Газета 24 июля 2018
Фото: Российская Газета
Английская компания BAE System представила инновационную модель — виртуальный кокпит — кабину летчика для перспективного истребителя нового поколения Tempest. Активная работа над ним начнется в ближайшее время.
Инновация в том, что в новом кокпите летчик будет воспринимать виртуальные элементы с помощью дисплея на шлеме. Полученную информацию он сможет настраивать в широких пределах. Об этом пишет издание Defense News.
Британские специалисты считают это лучшей технологией дополненной реальности. Привычных приборов в кабинет летчика не будет. Всевозможные данные, в том числе и с радаров, камер, датчиков будут выводиться на приборы дополненной реальности. Причем военный летчик сможет сам регулировать настройку изображения приборов и задавать им положение. Некоторые приборы могут быть вообще расположены за периферийным зрением. Их можно увидеть только при повороте головы.
Как пишет издание, разработчики предполагают установку в виртуальном кокпите только одного многофункционального сенсорного дисплея. Он будет включаться в случае отказа системы дополненной реальности. Если полет проходит в безаварийном режиме, дисплей не работает.
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