С MacBook Pro 2018 невозможно спасти данные при поломке материнской платы

С MacBook Pro 2018 невозможно спасти данные при поломке материнской платыВ 2016 году Apple представила первое поколение MacBook Pro, SSD-накопитель в которых был впаян в материнскую плату.

Позднее представители сервисных центров получили возможность создавать резервные копии пользовательских данных при выходе из строя материнской платы. Для этого использовался специальный конвертер, а во время процедуры резервного копирования плата подключалась определенным образом и исключительно при помощи сервисного оборудования.

Затем запускался ассистент переноса данных и все необходимые данные можно было скопировать даже с неисправной платы.

С MacBook Pro 2018 это невозможно. Специальный коннектор на материнской плате отсутствует и на 13-ти, и на 15-ти дюймовых моделях.

Убрали эту возможность еще и по причине появления чипа T2, обеспечивающего дополнительное шифрование хранящихся на SSD данных.

Одним словом, если с материнской платой MacBook Pro 2018 что-то случится, можете сразу же попрощаться с личными данными. Вытащить информацию с SSD будет невозможно.