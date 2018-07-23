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С MacBook Pro 2018 невозможно спасти данные при поломке материнской платы
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С MacBook Pro 2018 невозможно спасти данные при поломке материнской платы 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
С MacBook Pro 2018 невозможно спасти данные при поломке материнской платыВ 2016 году Apple представила первое поколение MacBook Pro, SSD-накопитель в которых был впаян в материнскую плату.
Позднее представители сервисных центров получили возможность создавать резервные копии пользовательских данных при выходе из строя материнской платы. Для этого использовался специальный конвертер, а во время процедуры резервного копирования плата подключалась определенным образом и исключительно при помощи сервисного оборудования.
Затем запускался ассистент переноса данных и все необходимые данные можно было скопировать даже с неисправной платы.
С MacBook Pro 2018 это невозможно. Специальный коннектор на материнской плате отсутствует и на 13-ти, и на 15-ти дюймовых моделях.
Убрали эту возможность еще и по причине появления чипа T2, обеспечивающего дополнительное шифрование хранящихся на SSD данных.
Одним словом, если с материнской платой MacBook Pro 2018 что-то случится, можете сразу же попрощаться с личными данными. Вытащить информацию с SSD будет невозможно.
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