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Разработана технология мгновенной зарядки IPhone
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Разработана технология мгновенной зарядки IPhone 

Пятый канал 39 минут назад
Фото: Пятый канал
Ученые из Аделаидского университета разработали инновационную технологию, которая способна мгновенно заряжать IPhone. Как сообщает ABC News со ссылкой на портал Motherboard, метод основан на принципе скоростного перемещения заряда.
Разработка представляет собой замену стандартной батареи IPhone на специальное устройство, оборудованное датчиками, которые отвечают за получение и распределение энергии.
Теперь специалистам предстоит провести ряд тестов, чтобы определить, насколько безопасно использование такого инновационного метода.
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