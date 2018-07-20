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Фаблет Honor Note 10 выйдет до конца месяца
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Фаблет Honor Note 10 выйдет до конца месяца 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Источники из Китая сообщают новую информацию о будущем фаблете Honor Note 10. Несколько дней назад в сети появиились его живые фото рядом с портативной консолью Nintendo Switch, а теперь стали известны сроки анонса.
Как ожидается, новинку покажут до конца июля, то есть, скорее всего, на будущей неделе. По последним данным, компания официально озвучила дату выхода — 31 июля.
Устройство получит 6,99-дюймовый экран, фирменный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ постоянной. При этом обещаны несколько конфигураций с разными объёмами накопителей.
Также, в отличие от Xiaomi Mi Max 3, новинка получит модуль NFC для бесконтактной оплаты. Камеры у фаблета будут достаточно мощными. Основная получит модули на 24 и 16 МП, фронтальная — на 24 МП.
В качестве операционной системы используют Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8. Стоимость новинки пока не уточняется. Также фаблет получит аккумулятор на 6000 мА·ч и поддержку технологии GPU Turbo.
Если она не превысит 400 долларов, Honor Note 10 окажется весьма любопытным решением.
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