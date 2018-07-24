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Секретные инструкции Apple утекли в Сеть
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Секретные инструкции Apple утекли в Сеть 

Рамблер 24 июля 2018
Фото: Reuters
На YouTube опубликовали 11 видеозаписей, отражающих внутренние процессы корпорации Apple по ремонту iPhone и MacBook. Об этом сообщает The Verge.
По данным издания, автором утечки стал пользователь Арман Хаджи (Arman Haji). К моменту публикации этого материала все ролики были удалены.
The Verge отмечает, что Apple не отреагировала на вопрос о подлинности видео, но, «похоже, они настоящие»: на записях можно заметить инструменты, которые производятся исключительно для американской корпорации.
Издание предположило, что теперь Apple «разозлиться», так как в корпорации всегда боролись с ремонтом устройств у сторонних компаний. Apple заинтересована в продаже собственных ремонтных услуг и хочет стимулировать клиентов на покупку новых устройств, отмечает The Verge.
Apple продает запчасти для гаджетов только авторизованным партнёрам. В таких сервисных центрах детали покупают по фиксированным ценам и делают отчисления Apple.
В апреле этого года владельцы iPhone 8 пожаловались, что после замены экранов в сторонних сервисных центрах их телефоны перестали реагировать на прикосновения. Проблему исправили в обновлении iOS 11.3.1, но Apple посоветовала ремонтировать смартфоны только в авторизованных центрах.
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