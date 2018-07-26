Китайские бюрократы рассекретили характеристики Meizu 16 и 16 Plus

Пару дней назад на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA были замечены новые смартфоны Meizu 16 и 16 Plus, пока не представленные производителем официально. Тогда регулятор опубликовал только фотографии со скудным описанием, а теперь стало доступно подробное описание характеристик.

Meizu 16 Plus

Meizu 16 Plus оснащается 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+20 Мп с 3-кратным зумом, а также фронтальной камерой на 20 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 5 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Meizu 16 Аккумулятор обладает ёмкостью 3570 мАч. Работа производится под Android 8.1 Oreo. Также TENAA подтвердила интегрированный прямо в экран сканер отпечатков пальцев. Смартфон выйдет в чёрном, серебристом и синем цветовых вариантах. Размеры составляют 160,4 х 78,2 х 7,3 мм, а вес — 180 граммов.

Meizu 16 получил экран меньшей диагонали и аккумулятор меньшей ёмкости — 6-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и 2950 мАч. Процессор, память, камеры и экранный сканер в нём будут такие же, как и в Meizu 16 Plus. Размеры составляют 150,5 х 73,2 х 7,3 мм, а вес — 156 граммов.

Официальный дебют Meizu 16 и 16 Plus ожидается 8 августа, на день раньше флагманского Samsung Galaxy Note 9.