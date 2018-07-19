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Gorilla Glass 6 сделает смартфоны крепче и красивее
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Gorilla Glass 6 сделает смартфоны крепче и красивее 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания Corning, производитель специализированного защитного стекла для смартфонов и другой электроники, представила шестое поколение Gorilla Glass (первое появилось в самом первом iPhone, в 2007-м). Новое стекло стало устойчивее к ударам, чем представленное летом 2016-го Gorilla Glass 5, и, кроме того, дает новые возможности дизайнерам.
По данным опроса потребителей, которые приводит Corning в промо-видео нового продукта, в среднем мы роняем свои смартфоны с высоты более 1,6 метра хотя бы один раз в году, а падения с высоты метра и менее случаются четыре раза в год. Утверждается, что шестая версия "горилльего стекла" способна пережить в среднем до 15 падений с высоты одного метра до того, как расколется. Это "до двух раз больше", чем выдерживает Gorilla Glass 5.
"Gorilla Glass 6 — это стекло совершенного нового состава, которое может быть химически закалено, что дает ему возможность сжиматься лучше, чем Gorilla Glass 5. Это позволяет Gorilla Glass 6 эффективнее избегать повреждений", — утверждается в пресс-релизе Corning.
Важно понимать, что производитель говорит не о гарантии невредимости нового стекла при определенных воздействиях, а лишь о пониженной вероятности раскалывания. При этом представители компании признают, что способность нового стекла противостоять царапинам осталась той же, что и у Gorilla Glass 5 — а оно собирает мелкие царапины быстрее предыдущих версий.
В Corning не уточнили, какие именно производители смартфонов первыми используют новинку, однако ожидают, что Gorilla Glass 6 появится на рынке "в течение нескольких ближайших месяцев". Не исключено, что оно дебютирует в трех новых iPhone, анонса которых ждут в сентябре, или в Galaxy Note 9 (о нем известно уже почти все), официальная презентация которого состоится 9 августа.
Стекло Vibrant Gorilla Glass, имитирующее вид и текстуру дерева
Corning также показала новую модификацию "дизайнерской" версии Gorilla Glass 6, Vibrant Gorilla Glass. Если раньше технология его производства позволяла делать защищенное стекло с изображением фотографического качества, то теперь к этому добавилась возможность имитировать текстуру любых материалов — камня, полированного мрамора, дерева или даже змеиной кожи:
Вести.Ru
Также возможно производство стекла с градиентами, полупрозрачного стекла, стекла со светотражающим слоем и т.п. Остается вопрос, захотят ли производители внедрять такие инновации.
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