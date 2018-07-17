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Представлены новые умные часы от Armani на Wear OS
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Представлены новые умные часы от Armani на Wear OS 

Android Insider 44 минуты назад
Фото: Android Insider
Появляется все больше интересных часов под управлением Wear OS. Самой интересной новинкой большинство интересующихся электроникой признали свежие умные часы с двумя дисплеями. Тем не менее, кто-то предпочтет аксессуар от Emporio Armani, который не просто привлекателен модным брендом, но и оснащен всеми современными технологиями.
Дизайн новых часов от Emporio Armani не сильно отличается от прошлогодних Connected. Корпус из нержавеющей стали, три кнопки с одной стороны. Из нового можно отметить более тонкий корпус и обновленные ремешки. Часы работают на старом Snapdragon Wear 2100, но они поддерживают NFC, что дает доступ к одной из самых полезных функций для часов — бесконтактной оплате.
Можно выделить датчик сердцебиения, GPS и защиту от попадания воды. Все это дает возможность использовать Google Pay, Google Fit и сторонние приложения для тренировок по плаванию.
Часы поступят в продажу 25 августа. Модель с силиконовым браслетом будет стоить 345 долларов. Она будет доступна в черном и синем цветах. За 395 долларов можно будет приобрести модель с металическим браслетом в черном и серебристом цветах, либо в цвете розового золота.
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