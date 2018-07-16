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Раскрыт секрет клавиатуры новых Macbook Pro
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Специалисты iFixit раскрыли секрет клавиатуры новых Macbook Pro 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Соцсети
На днях компания Apple обновила модельный ряд ноутбуков Macbook Pro, которые получили обновлённые процессоры Intel, а также улучшенные клавиатуры «бабочка». Последние стали работать тише, но, как оказалось, это не единственное изменение в их работе.
Специалисты iFixit разобрали новенький ноутбук и выяснили кое-что любопытное. Под колпачками клавиш инженеры разместили силиконовые мембраны. Они играют роль чехлов для механизма и, предположительно, защищают его от крошек и мусора, что и приводило к «залипанию» кнопок в предыдущих версиях. В июне компания из Купертино запустила сервисную программу по ремонту клавиатур предыдущего поколения, хотя официально признала лишь малый процент поломок. Однако, похоже, в Apple всё же решили не доводить дело до судебных исков и по-тихому исправили недочёт.
Интересно, что в Apple запатентовали подобное решение в марте этого года. В заявке описывается несколько вариантов конструкции кнопок, в том числе вариант с защитным силиконовым чехлом.
Насколько эта модификация решит проблему с «залипанием» клавиш, пока сложно сказать. Нужно дождаться, чтобы новинка попала на тестирование, тогда можно будет говорить более определённо.
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