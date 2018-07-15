Как козе баян: 9 самых бесполезных функций смартфона

9 функций смартфонов, за которые не стоит переплачивать

В современных смартфонах так много разнообразных функций, что становится трудно разобраться — какие из них действительно важны, а какие всего лишь маркетинговая мишура, на которую не стоит обращать внимание. «Газета.Ru» собрала самые бесполезные и переоцененные функции современных смартфонов.

К 2018 году конкуренция на рынке смартфонов достигла неимоверного накала. Конкурируют все со всеми — производители смартфонов, разработчики платформ и интернет-сервисов, разработчики софта, которые платят вендорам за предустановленные на смартфоны приложения.

В рамках этой конкуренции, при достаточно схожих характеристиках самих устройств, огромное значение приобретает маркетинг, позиционирование на рынке, отличия от конкурентов. Надо признать, что маркетологи крупнейших производителей не зря получают свои деньги.

Их рекламные месседжи, в которых объясняется, почему стоит купить смартфон именно их компании, ярки и убедительны. Как правило они связанны с некими «уникальными», «премиальными» или просто «очень полезными» особенностями того или иного устройства. Так ли это на самом деле?

Несмотря на столь мощный рекламный прессинг, в целом, пользователи при выборе смартфонов проявляют здравый смысл и более или менее ясно осознают свои предпочтения — это цена смартфона, время автономной работы, хорошая камера, приятный дизайн, контрастный дисплей, хорошо читаемый на солнце, «железо» такой мощности, чтобы обеспечивать плавную и быструю работу приложений и интерфейса.

Однако с точки зрения маркетолога «продать» пользователю долгое время работы устройства сложнее, чем ультратонкий дизайн (а значит менее емкий аккумулятор), или новый процессор с аппаратным блоком и поддержкой искусственного интеллекта (AI). Таких примеров реальных и навязанных потребностей в мобильной индустрии немало.

Процессор

Начнем с новых топовых процессоров Apple, Qualcomm , Samsung и HiSilicon (дочка Huawei). Мало того, что они имеют сумасшедший запас по мощности, так еще их укомплектовали модулями, работающими с софтом класса «искусственный интеллект». Казалось бы, что здесь плохого? Ничего, кроме того, что это весьма дорогие комплектующие, повышающие конечную цену устройства.

При этом топовые процессоры трехлетней давности блестяще справляются с любыми задачами, кроме отображения VR и пары игр в максимальном разрешении. Что касается модного блока AI, то используется он пока только в камере для обеспечения более точного выбора режима съемки. При этом AI смартфона использует технологию нейронных сетей, эффективность которых зависит от качества их обучения. В настоящее время уровень этот низок.

Доходит до того, что энтузиасты мобильной фотографии отключают AI в камере смартфона, так как считают, что он только портит снимки. Со временем, AI станет полноценным помощником мобильного фотографа, но сейчас это весьма спорное решение.

Дисплей

Сегодня на рынке присутствуют смартфоны с новыми и очень недешевыми экранами с безумным разрешением типа QHD или даже 4K, которые дают плотность пикселей более 700 точек на квадратный дюйм. Где нужно такое разрешение? Примерно нигде. Ну разве что в мобильных шлемах виртуальной реальности, которые используют ограниченное количество людей.

В остальном, для комфортного использования достаточно разрешения Full HD (1920×1080) или Full HD + (~2240x1080) для вытянутых экранов c соотношением сторон 18:9 и 19:9.

Также отметим, что при одинаковых размерах экран с более высоким разрешением потребляет больше электроэнергии и быстрее разряжает аккумулятор.

Многие компании в настройках своих смартфонов предусматривают возможность пользователям самостоятельно понижать разрешение экрана.

Таким образом мы видим, что сверхвысокое разрешение лишь увеличивает стоимость смартфона, по сути, ухудшая его характеристики (уменьшение времени автономной работы), не принося при этом ощутимую и видимую пользу.

4K видео

Как показывают многочисленные исследования, 90% видео, снятого на смартфон, просматривается на телефоне или выкладывается в соцсети, которые в свою очередь беззастенчиво эти самые видео дожимают до стандартных разрешений. Более того, большая часть видео, выложенного в социальные сети, тоже просматривается на смартфонах.

Но при мобильной съемке в разрешении 4K не поддерживаются такие действительно важные вещи, как оптическая стабилизация, предиктивный автофокус и HDR, а сами видеоролики занимают чудовищное количество места в памяти смартфона. То есть, мы имеем классический пример использования технологии ради того, чтобы как-то выделиться среди конкурентов. Реальную пользу смартфонная съемка в 4K может принести лишь очень узкому кругу профессионалов, но никак не массовому пользователю.

Dolby Atmos

Поддержка Dolby Atmos — такая надпись гордо красуется в рекламных буклетах многих смартфонов. Dolby Atmos — действительно новый и прогрессивный формат многоканального звука, но нужен он лишь для просмотра фильмов или для игр на большом экране при наличии многоканального «домашнего кинотеатра» или для воспроизведения контента со смартфона на такой аудиосистеме.

Super slow motion

При попытке продать вам девайс с поддержкой технологии суперзамедленной съемки вы наверняка увидите очень эффектные кадры. Например, лопающийся шар с водой. Это очень красиво, но важно при этом знать, что это видео снимали профессионалы с сотого дубля.

Все дело в том, что Super slow motion в разрешении Full HD записывают кусками примерно по 0,2 секунды. Это связанно с пропускной способностью памяти смартфона и высокой плотностью такого видеопотока.

Причем если объект двигается не очень быстро, видеофрагмент, снятый со скоростью 960 к/сек, будет выглядит как стоп-кадр, а если объект движется быстро, то поймать нужный момент съемки невероятно тяжело. В общем, мобильный Super Slow Motion — это пока игрушка для профессиональных видеоблогеров, но уж точно не технология нужная каждому.

3D Touch

3D Touch, Force Touch и другие названия экранов чувствительных к степени нажатия — это звучит интересно, но в реальности большинство пользователей пользуются лишь коротким или длинным нажатием, вызывающим контекстное меню.

При этом экраны с поддержкой Force Touch стоят дороже, что отражается на стоимости всего смартфона.

Более того, замена 3D Touch экрана, самого часто повреждаемого элемента смартфона, дороже, чем замена обычного экрана.

AR — дополненная реальность

Apple , и Google , и Microsoft в последние годы активно «пушат» дополненную реальность, надеясь, что именно она станет той Silver bullet, которая разгонит продажи смартфонов.

В теории все выглядит красиво — вы наводите смартфон на здание, и на нем появляется полная информация об объекте. Вы навели смартфон на ресторан и сразу видите меню, отзывы гостей и пр.

Но есть небольшой нюанс — все это не работает. Современные приложения дополненной реальности столь сыры и неудобны, что еще года три, как минимум, обычному пользователю нужно просто забыть о них. А если в рекламе смартфона вам рассказывают о поддержке дополненной реальности, помните — вам «впаривают шляпу».

Анимодзи

Когда на перезентации iPhone X вице-президент Apple Крейг Федериги превратил свое лицо в анимированную картинку, все сказали: «Вау!». Собственно, это и был звездный час этой технологии.

Несмотря на то, что инициативу Apple поддержали другие вендоры, сложно найти на iPhone и Android-смартфонах более бессмысленную и малопопулярную функцию. Да, после покупки смартфона с поддержкой такой технологии, человек играется с анимодзи максимум пару недель. На этом его опыт использования этой опции, как правило, заканчивается.

В общем, поддержка анимодзи не сделает ваш смартфон лучше, а вам лично не принесет богатства и славы. Лучше просто забудьте об их существовании.

Разделенный экран

Поддержку разделенного экрана в новых версия iOS и Android заявили и Apple, и Google, а чуть раньше некоторые вендоры реализовали разделение экрана в собственных графический оболочках и устройствах.

Сложно найти более бессмысленную опцию, чем анимодзи, но гиганты мировой мобильной индустрии на то и гиганты, чтобы штурмовать новые вершины.

Самый популярный размер диагонали современного смартфона — 5,5 дюйма. При его разделении пополам мы получаем два крохотных экрана, на которых вообще трудно что-либо делать. Эта технология уместна на 10-дюймовых планшетах, но на смартфонах она смотрится нелепо.