ASUS представила целую россыпь новых материнских плат

Компания ASUS порадовала поклонников мощного игрового железа целой россыпью новых материнских плат. В линейку вошли сразу пять моделей: ROG Strix B450-F Gaming, TUF B450-Plus Gaming, TUF B450M-Plus Gaming, Prime B450M-A и Prime B450M-K. Все они предназначены для процессорного разъёма AMD AM4 и чипсета B450. Плата ROG Strix B450-F Gaming подходит для разгона процессоров Ryzen серий 1000 и 2000.

Здесь есть восьмифазная система питания гнезда CPU, поддерживается режим работы оперативной памяти DDR4-3200 и предусмотрена возможность объединения трёх видеокарт AMD Radeon в связку CrossFire. Плата TUF B450-Plus Gaming получила шесть каналов питания гнезда AM4, четыре слота для оперативной памяти DIMM DDR4 с поддержкой модулей с эффективной частотой до 3200 МГц, два слота для видеокарт с поддержкой CrossFire.

TUF B450M-Plus Gaming — это урезанная версия описанной выше модели. Prime B450M-A в целом идентична TUF B450M-Plus Gaming. Разница — в компоновке системы питания процессорного разъёма и замене слота PCI-E 2.0 x16@x4 на PCI-E 2.0 x1. Prime B450M-K похожа на неё, но получила меньше разъемов.

Источник: ASUS

Фото: ASUS

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