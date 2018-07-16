Ещё
ASUS представила целую россыпь новых материнских плат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ASUS представила целую россыпь новых материнских плат 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания ASUS порадовала поклонников мощного игрового железа целой россыпью новых материнских плат. В линейку вошли сразу пять моделей: ROG Strix B450-F Gaming, TUF B450-Plus Gaming, TUF B450M-Plus Gaming, Prime B450M-A и Prime B450M-K. Все они предназначены для процессорного разъёма AMD AM4 и чипсета B450. Плата ROG Strix B450-F Gaming подходит для разгона процессоров Ryzen серий 1000 и 2000.
Здесь есть восьмифазная система питания гнезда CPU, поддерживается режим работы оперативной памяти DDR4-3200 и предусмотрена возможность объединения трёх видеокарт AMD Radeon в связку CrossFire. Плата TUF B450-Plus Gaming получила шесть каналов питания гнезда AM4, четыре слота для оперативной памяти DIMM DDR4 с поддержкой модулей с эффективной частотой до 3200 МГц, два слота для видеокарт с поддержкой CrossFire.
TUF B450M-Plus Gaming — это урезанная версия описанной выше модели. Prime B450M-A в целом идентична TUF B450M-Plus Gaming. Разница — в компоновке системы питания процессорного разъёма и замене слота PCI-E 2.0 x16@x4 на PCI-E 2.0 x1. Prime B450M-K похожа на неё, но получила меньше разъемов.
Источник: ASUS
Фото: ASUS
Читайте также: Системная плата Colorful iGame Z370 Vulcan X V20 позволит собрать мощный игровой ПК  Новая материнская плата от GIGABYTE поможет собрать мощный игровой ПК
Chip.ru: последние новости
Названы цены большого смартфона Xiaomi Mi Mix 3 iPhone пережил падение с высоты 54-этажного дома Смартфоны вредны для глаз: правда или миф?
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина214
Крым парализовало196
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Франция закрывает торгпредство в России47
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым39
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение