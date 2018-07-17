Новые MacBook почти полностью неремонтопригодны

Специалисты iFixit вскрыли новую 13-дюймовую модель ноутбука MacBook Pro, представленную Apple на прошлой неделе. Как оказалось, ноутбук очень неудобен для разборки и ремонта. В рейтинге ремонтопригодности он набрал всего один балл из возможных десяти.

Единственным плюсом, который отметили в iFixit, стала возможность убрать трекпад без снятия аккумулятора. Минусы оказались куда более многочисленны и серьёзны.

Процессор, оперативная и флеш-память все припаяны к материнской плате. Это делает ремонт и апгрейд, практически, нереальными. Корпус, клавиатура, аккумулятор и динамики все склеены вместе, что делает почти невозможным отдельную замену. Сенсор Touch ID, также выполняющий роль кнопки включения, спарен с чипом Apple T2 на материнской плате. Починка кнопки включения может потребовать помощи от Apple или замены материнской платы.