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В Gboard для iOS добавили азбуку Морзе
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В Gboard для iOS добавили азбуку Морзе 

Игромания.ру 7 часов назад
На конференции для разработчиков Google I/O 2018 корпорация представила расширение числа стандартных способов ввода текста для экранной клавиатуры Gboard. Туда была добавлена азбука Морзе. Сразу после мероприятия она появилась в бета-версии приложения на Android, а теперь её внедрили и на iOS.
После включения режима морзянки алфавитно-цифровой блок клавиатуры заменяется на две области — с точкой и тире. По мере ввода текста система выводит подсказки, как и при работе с обычной QWERTY-раскладкой. Также разработчики запустили специальный сервис-тренажёр Morse Typing Trainer. На нём можно проверить свои навыки в передаче сообщений и выучить морзянку за час. Во всяком случае, это обещают в компании. К слову, там есть мобильная и десктопная версия.
Как заявила Таня Финлейсон, которая и занималась этим проектом в Google, подобная технология должна помочь людям с ограниченными возможностями. Она сама страдает от ДЦП, и потому знает, что говорит. Как отмечается, использование машинного обучения и азбуки Морзе позволяет обойти эти ограничения.
Также отметим, что Gboard позволяет подключать внешние контроллеры к устройству. Это даёт возможность свободно им пользоваться тем, кто не в состоянии работать с обычной клавиатурой и мышью.
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