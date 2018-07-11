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Названы самые популярные у россиян телефоны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сервис объявлений «Юла» проанализировал продажи смартфонов в России по итогам второго квартала 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Как отмечается, лидером продаж по итогам второго квартала по-прежнему остаются смартфоны компании Apple, на них приходится 66,5 процента всех продаж на страницах сервиса. Из топ-15 первые семь строчек занимают различные модели iPhone. Самым популярным смартфоном оказался iPhone 5s со средней стоимостью 6500 рублей. Второе место у iPhone 6 (11400 рублей), третье — iPhone 6s (15700 рублей). В топ-10 рейтинга всего две модели Samsung — 8-е и 9-е места поделили модели Galaxy A5 (10400 рублей) и Galaxy A3 (7500 рублей).
В топ-15 продаж только один бренд смог потеснить Apple и Samsung — это Xiaomi Redmi 4, который расположился на 11-й строчке. Средняя стоимость телефона составила 6500 рублей. Успех Apple связывают с высокой производительностью даже устаревших моделей телефонов, конкурировать с которыми пока может только Samsung.
Весной сообщалось, что смартфоны Apple вновь вернулись на первое место по розничным продажам устройств в России. На втором месте оказались смартфоны китайского бренда Xiaomi.
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