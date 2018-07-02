Обзор материнской платы ASUS TUF H370 Pro Gaming

Материнские платы ASUS серии TUF всегда отличались высокой надежностью. Высокие нагрузки им не страшны от слова совсем, за что стоит благодарить качественную элементную базу. Ко всему прочему наша тестовая ATX-плата ASUS TUF H370 Pro Gaming оснащается еще и пятилетней гарантией, что лишь подтверждает уверенность в ней. В комплекте с материнкой поставляется модуль связи для работы по Wi-Fi и Bluetooth, что будет удобным решением для тех кользователей, которые используют беспроводное подключение к Интернету.

ASUS TUF H370 Pro Gaming построена на чипсете Intel Z370 и обладает разъемом LGA 1151, предназначенным для установки процессоров Intel Core на архитектуре Coffee Lake. Что касается модулей RAM, в материнскую плату можно установить 4 планки оперативки, суммарной емкостью до 64 Гбайт. Для установки плат расширений новинка располагает четырьмя портами PCIe 3.0 x1 и двумя разъемами PCIe 3.0 (работают в режиме x16, x8/x4+x4). Самый верхний из последних укреплен металлизированной вставкой и предназначен для установки тяжелых геймерских видеокарт. Разъем устойчив к давлениям на излом, так что повредить его будет непросто.

Никаких излишеств

ASUS TUF Z370-Pro Gaming — это отличное решение для поклонников компьютерных игр, которое поддерживает установку самых современных процессоров Intel и не перенасыщено лишними примочками и обвесом. Вкупе с высококачественным исполнением компонентной базы, производитель устанавливает на новинку пусть и не бюджетный, но доступный ценник в 12 000 рублей.

Безопасная эксплуатация

В материнской плате ASUS TUF Z370-Pro Gaming реализована продвинутая защита разъемов от разрядов статического электричества с помощью TVS-диодов. Цифровая система стабилизации питания обеспечивает эффективное электроснабжение компонентов, а встроенные предохранители защищают материнскую плату от перегрузок. TUF-дроссели соответствуют военной спецификации и запитывают процессор максимально стабильным током, а транзисторы выделяются среди конкурентных решений низким тепловыделением.

Задняя панель

Все элементы на задней панели изготовлены из нержавеющей стали. Количество интерфейсов скромное, но есть все самое необходимое. В том числе USB Type-C.

Поддержка режима SLI и CrossFireX позволяет установить до двух видеокарт NVIDIA или AMD, но учитывая, что процессоры Coffee Lake имеют встроенное видеоядро, для вывода изображения на задней панели «материнки» предусмотрены выходы DVI-D и HDMI 1.4.

Для подключения накопителей реализованы шесть портов SATA 6 Гбит/с (есть возможность создания RAID уровня 0, 1, 5 и 10) и два слота M.2, предназначенные для подключения высокоскоростных современных SSD-накопителей. Аудиоподсистема материнской платы построена на базе кодека среднего класса Realtek ALC887.

Система охлаждения состоит из трех радиаторов, два из которых расположены сбоку от процессора и призваны отводить тепло от MOSFET-транзисторов. Третий охлаждает непосредственно чипсет. В довесок можно подключить к плате пять вентиляторов и СВО-помпу.

В отношении RGB-подсветки пользователям предлагается богатый выбор настроек из более чем десятка режимов. Кроме того, к ASUS TUF H370 Pro Gaming через соответствующий котроллер можно подключать светодиодные ленты, превратив внутренности системного блока в настоящую «дискотеку». Преимущества Богатая комплектация хорошие возможности BIOS большое количество USB Недостатки не обнаружено Технические характеристики Форм-фактор

ATX Процессорный разъем

LGA 1151 Поддерживаемые CPU Intel Core (8 поколения) Чипсет

Intel Z370 Разъемы для ОЗУ 4хDDR4 до 2666 МГц Суммарная емкость ОЗУ 64 Гбайт Разъемы для накопителей

2xM.2, 6xSATA 3.0 Сетевые интерфейсы

Intel I219V (1 Гбит/с) Wi-Fi 802.11 «ac» Bluetooth V5.0 Видеовыходы

HDMI, DisplayPort, D-Sub USB-разъемы

2x USB 3.1 Gen 1, 5x USB 3.1 Gen 2, 6x USB 2.0 Слоты расширения

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (4+4) 4 x PCIe 3.0/2.0 x1