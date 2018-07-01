Найдено лучшее применение старых iPad

Как бы Apple не старалась обеспечить максимальный цикл жизни своих планшетов, рано или поздно iPad превращается в тыкву. Гаджет не тянет большинство приложений, не поддерживает установку актуальных версий iOS и начинает безбожно тормозить. Пользователь Reddit придумал весьма оригинальный способ использования повидавшего время планшетов iPad первого и второго поколений.

Парень превратил их в живописные картины, встроив в рамки для портретных фотографий.

Часть рамки была закрыта бумагой, а для экрана iPad был сделан небольшой вырез по размеру.

Подключив 30-пиновый кабель и аккуратно уложив его в кабелеукладчик, автор DIY-проекта получил «вечные» картины.

На планшетах был отключен автоматический переход в режим сна, и теперь они постоянно показывают те картинки, которые пожелает пользователь.

Похожий проект со старым Pocketbook когда-то делали и мы, превратив архаичный гаджет в отличный градусник с часами.