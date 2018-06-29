Galaxy Note 9 убьёт предшественника

В сети появились новые подробности Samsung Galaxy Note 9. Как стало известно изданию PhoneArena со ссылкой на источник, различия между новым флагламном и Galaxy Note 8 будут не столь значительными.

Общая производительность новинки будет немного улучшена благодаря новым алгоритмам и улучшенной стабилизации оптического изображения. Galaxy Note 9 также получит более мощную батарею: телефон сможет работать без подзарядки в течение двух дней или 25 часов в режиме непрерывного видео с максимальной яркостью.

Но самым интересным, по словам источника, станет то, что Samsung планирует прекратить продажи Galaxy Note 8, чтобы полностью освободить дорогу новой модели. Сообщается, что компания уже остановила поставки прошлогоднего смартфона в магазины, и ритейлеры просто распродают оставшиеся запасы.