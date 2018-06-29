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Motorola готовит два смартфона
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Motorola готовит два смартфона 

News.ru 55 минут назад
Фото: Reuters
Компания Motorola планирует представить не один, а сразу два новых смартфона. О первом, Motorola One Power, стало известно в прошлом месяце, однако сегодня в сети появилась информация о втором устройстве — Motorola One.
Аппарат, которых выйдет в двух цветах (белый-чёрный), будет меньше «старшего брата», рассказал источник порталу Android Headlines. Дизайн останется таким же: «монобровь» как у iPhone X никуда не денется. На задней панели размесят двойную вертикальную камеру.
Каких-то конкретных деталей и характеристик аппаратов пока неизвестно. Больше подробностей пользователи узнают на предстоящем мероприятии Motorola. Оно пройдёт 2 августа.
Ранее News.ru рассказал, что в начале августа компания Samsung представит Galaxy Note 9. А вот предыдущий флагман, Galaxy Note 8, возможно, будет изъят из продажи.
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