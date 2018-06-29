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Смартфоны Samsung тайно рассылают фото владельцев
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Смартфоны Samsung начали тайно рассылать все фотографии владельцев 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Reuters
Владельцы смартфонов Samsung пожаловались, что их смартфоны начали рассылать случайным людям личные фотографии. Обсуждение проблемы появилось на Reddit.
«Прошлой ночью около 2:30 мой телефон отправил девушке всю мою фотогалерею, но в самом приложении для отправки SMS это не отображалась. В любом случае это было записано в логах моего сотового оператора. Почему это произошло?» — пишет один из пользователей портала.
Отмечается, что фотографии отправляются через стандартное приложение Samsung Messages, которое по умолчанию используется для отправки SMS. Баг появляется после обновления программы.
Таким образом, с ошибкой могут столкнуться любые владельцы смартфонов компании, вне зависимости от сотового оператора или версии системы. Для предотвращения этого необходимо отключить доступ Samsung Messages к внутренней памяти смартфона. В Samsung никак не прокомментировали баг.
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