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Samsung выпустит смартфон с гибким экраном
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Samsung выпустит смартфон с гибким экраном в 2019 году 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Samsung
Корпорация Samsung в первой половине 2019 года выпустит смартфон с гнущимся экраном, который будет складываться как книжка. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали осведомленные источники.
У новинки будет 7-дюймовый дисплей, который можно будет согнуть пополам, до размера бумажника, а также аккумулятор повышенной емкости, чтобы питать два экрана. В сложенном виде на «лицевой» стороне будет активен небольшой дисплей, на задней панели разместятся камеры. Судя по слухам, разработка гаджета началась в 2011 году, он планировался к релизу в конце 2016 года, но выход телефона неоднократно переносился.
Разработчики решили назвать новинку Winner («Победитель»), предположительно, она поступит на прилавки по цене в 1500 долларов. Высокая цена позволит гаджету стать нишевым продуктом, в частности, для геймеров. Если маркетологи сочтут старт продаж успешным, во второй половине 2019 года Samsung выпустит массовую партию.
Ранее портал Gizmochina со ссылкой на китайский источник писал, что Samsung представит гибкий смартфон на выставке CES, которая пройдет 8-11 января 2019 года.
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