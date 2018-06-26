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В июле Xiaomi покажет новый смартфон
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В июле Xiaomi покажет новый смартфон 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил дату официальной презентации нового гаджета — Xiaomi Mi Max 3. Она состоится 3 июля, сообщает издание «Экономика сегодня».
Главной фишкой смартфона станет вмонтированная двойная камера с модулем Sony IMX363, какой не было ни у одного телефона в этой серии.
Ожидается, что телефон будет иметь металлический корпус, он не будет иметь рамок и выреза экрана, как у iPhone X. Дисплей будет размером 6,99 дюйма, что почти 18 сантиметров по диагонали. Стороны будут иметь соотношение 18 к 9, разрешение экрана — Full HD+, то есть 2160 на 1080 пикселей.
Смартфон будет работать на 8-ядерном процессоре, оперативная память составит 3, 4 или 6 ГБ. Также покупатели смогут выбрать три варианта гаджета с разным количеством памяти на 32, 64, 128 ГБ.
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