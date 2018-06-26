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На рынке смартфонов в России сменился лидер
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На рынке смартфонов в России сменился лидер 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Компания Samsung утратила лидерство на рынке продаж смартфонов в России, ее обошла китайская фирма Huawei, следует из материалов партнера нескольких производителей электроники.
Три недели подряд с 28 мая по 17 июня Huawei со своим суббрендом Honor лидировали по продажам смартфонов — их доля составляла 23,8%, 24,2% и 26,5% каждую неделю. В то же время доля Samsung снизилась до 22,9%, 23% и 23,2% соответственно, сообщают «Ведомости».
До этого с небольшим преимуществом лидировала корейская компания, которая утратила статус лидера впервые более чем за десять лет.
Huawei еще в январе занимала третье место после Samsung и Apple.
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