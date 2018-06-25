Apple ответит за низкое качество Apple Watch в суде

Сапфировое стекло, которое Apple устанавливает в топовые модификации Apple Watch, в действительности менее устойчиво к появлению царапин, чем утверждал производитель. Это следует из содержания искового заявления 21-летнего канадца Дина Лубаки, обратившегося в суд за защитой своего нарушенного права на возможность безопасной эксплуатации продукта.

Стекло Apple Watch

appleinsider.ru

По словам Лубаки, в сентябре прошлого года он приобрел керамическую версию Apple Watch с «миланской петлей». В процессе эксплуатации истец выяснил, что магнит в тыльной части смарт-часов притягивает браслет, контакт с которым приводит к появлению царапин. Схожие повреждения появляются и на дисплее даже при кратковременном соприкосновении с браслетом.

Выявленная податливость корпуса Apple Watch к повреждениям не соответствует заявлениям Apple о высокой стойкости используемых компонентов. В частности, на странице с описанием продукта производитель называет Apple Watch Edition «блестяще устойчивыми» к появлению царапин, очевидно, указывая таким образом на высокий показатель прочности фирменных смарт-часов.

Гарантия Apple

Все попытки Лубаки отстоять свое право на безрисковую эксплуатацию товара, выразившиеся в намерениях обменять свой экземпляр Apple Watch в рамках ограниченной годовой гарантии, пресекались сотрудниками Apple Store. По их словам, обмен товара возможен только при условии выявления заводского брака, несмотря на приобретенную Лубаки услугу AppleCare.

Обмен товара