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Apple ответит за низкое качество Apple Watch
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Apple ответит за низкое качество Apple Watch в суде 

Apple Insider 4 часа назад
Фото: Apple Insider
Сапфировое стекло, которое Apple устанавливает в топовые модификации Apple Watch, в действительности менее устойчиво к появлению царапин, чем утверждал производитель. Это следует из содержания искового заявления 21-летнего канадца Дина Лубаки, обратившегося в суд за защитой своего нарушенного права на возможность безопасной эксплуатации продукта.

Стекло Apple Watch

appleinsider.ru
По словам Лубаки, в сентябре прошлого года он приобрел керамическую версию Apple Watch с «миланской петлей». В процессе эксплуатации истец выяснил, что магнит в тыльной части смарт-часов притягивает браслет, контакт с которым приводит к появлению царапин. Схожие повреждения появляются и на дисплее даже при кратковременном соприкосновении с браслетом.
Выявленная податливость корпуса Apple Watch к повреждениям не соответствует заявлениям Apple о высокой стойкости используемых компонентов. В частности, на странице с описанием продукта производитель называет Apple Watch Edition «блестяще устойчивыми» к появлению царапин, очевидно, указывая таким образом на высокий показатель прочности фирменных смарт-часов.

Гарантия Apple

Все попытки Лубаки отстоять свое право на безрисковую эксплуатацию товара, выразившиеся в намерениях обменять свой экземпляр Apple Watch в рамках ограниченной годовой гарантии, пресекались сотрудниками Apple Store. По их словам, обмен товара возможен только при условии выявления заводского брака, несмотря на приобретенную Лубаки услугу AppleCare.

Обмен товара

В процессе подготовки материала выяснилось, что в Купертино, узнав о предстоящем судебном разбирательстве, все-таки согласились возместить Лубаки понесенный ущерб. Несмотря на готовность производителя пойти истцу навстречу, сам он отказывается вести диалог с представителями бренда, заявляя о намерениях добиваться сатисфакции исключительно через суд.
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