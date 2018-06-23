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С 2019 года заводить свои авто водители смогут с помощью смартфона
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С 2019 года заводить свои авто водители смогут с помощью смартфона 

Пятый канал 10 часов назад
Фото: Пятый канал
Привычные всему миру ключи зажигания для автомобилей уйдут в прошлое. Сотрудники автомобильного объединения «Car Connectivity» создали стандарт цифрового ключа для машин, сообщает издание URA.RU.
С помощью новой технологии, водители смогут заводить свои авто с помощью легкого прикосновения к своему смартфону.
Сообщается, что электронный ключ будет одним для всех марок машин и не отличаться в зависимости от телефона. Заводить двигатель можно будет после идентификации.
Внедрить технологию автомобильное объединение «Car Connectivity», в которое входят крупнейшие автопроизводители мира, в начале следующего года.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Германии испытают аэротакси. Власти немецкого города Ингольштадта договорились с компаниями Audi и Airbus о проведении испытаний летающего такси.
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