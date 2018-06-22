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Названы сроки перехода на цифровые ключи для автомобилей
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Названы сроки перехода на цифровые ключи для автомобилей 

Авторамблер 29 минут назад
Фото: Авторамблер
Крупнейшие автомобильные компании разработал единый стандарт для технологии цифрового ключа.
Новейшая разработка будет идентифицировать пользователя и позволит управлять системой автомобильных замков и заводите мотор со смартфона. Как сообщает пресс-служба Консорциума Car Connectivity (CCC), стандарт станет единым для автомобилей всех брендов и смартфонов. Окончательное решение появится в первом квартале 2019 года.
Отметим, что в состав Car Connectivity входят Audi, BMW, General Motors, Hyundai и Volkswagen, а также IT-гиганты Apple и Samsung.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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