Названы сроки перехода на цифровые ключи для автомобилей

Крупнейшие автомобильные компании разработал единый стандарт для технологии цифрового ключа.

Новейшая разработка будет идентифицировать пользователя и позволит управлять системой автомобильных замков и заводите мотор со смартфона. Как сообщает пресс-служба Консорциума Car Connectivity (CCC), стандарт станет единым для автомобилей всех брендов и смартфонов. Окончательное решение появится в первом квартале 2019 года.

Отметим, что в состав Car Connectivity входят Audi, BMW, General Motors , Hyundai и Volkswagen, а также IT-гиганты Apple и Samsung.

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