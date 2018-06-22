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Автопроизводители договорились превратить смартфоны в цифровой ключ
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Автопроизводители договорились превратить смартфоны в цифровой ключ 

Ferra.ru 43 минуты назад
Фото: Quto.ru
Консорциум CCC (Car Connectivity Consortium) представил общественности первый релиз стандарта Digital Key, который позволит скачивать на смартфон виртуальный ключ для автомобиля.
В консорциум входят как известные автоконцерны, так и производители смартфонов, включая Apple, Audi, BMW, General Motors, Hyundai, LG Electronics, Panasonic, Samsung и Volkswagen.
С помощью виртуального ключа прямо со смартфона с поддержкой NFC можно будет открывать и закрывать свой автомобиль, запускать двигатель, предоставлять доступ к автомобилю другим водителям. При этом стандарт делает большой акцент на безопасности.
Участники консорциума уже начали работать над вторым релизом стандарта Digital Key. Его выпуск ожидается в первом квартале 2019 года. Он должен предоставить стандартизованный протокол аутентификации между автомобилем и смарт-устройством.
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