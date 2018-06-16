Ещё
Новый iPhone может лишиться боковых кнопок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый iPhone может лишиться боковых кнопок 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Apple может избавиться от боковых физических кнопок в обозримом будущем. Новая патентная заявка компании описывает, что iPhone следующих поколений могут получить чувствительные к нажатию грани на корпусе, позволив переложить все функции механических кнопок на них.
Apple не станет первой, если внедрит эту технологию. К примеру, владельцы HTC U11 и Google Pixel 2 уже сейчас могут похвастаться схожим способом управления устройством. Оба смартфона обладают чувствительными к касаниям боковыми гранями, что позволяет владельцам выполнять самые различные действия.
Что касается патента Apple — в документе описывается удобное управление громкостью с помощью специальных жестов. Пока что заявка находится лишь на стадии рассмотрения, поэтому не стоит рассчитывать, что данная технология найдет свое применение в новых iPhone. По крайней мере в ближайшие несколько лет.
Напомним, что в 2016 году Apple отказалась от разъёма для наушников, тем самым вызвав всплеск негатива в свою сторону. Если компания всё же решится отказаться от физических кнопок, то эта история может повториться. Однако мы должны держать в уме, что Apple, доработав эту технологию, может сделать её действительно удобной в повседневном использовании.
Apple Insider: последние новости
#Видео: Сравнение дисплеев для iPhone 8. Оригинал vs копия Восстановленный iPhone 6s в России подешевел до 20 тысяч рублей Новые Apple Watch останутся без физических клавиш
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и саудовский принц договорились по нефти93
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1186
Раскол в Германии: над Меркель нависла угроза50
Между Австрией и Германией разгорелся скандал12
Стало известно о провокации НАТО против России214
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:02
Загадочное плавающее существо попало на видео
Наука Наука и техника
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение