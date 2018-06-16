Новый iPhone может лишиться боковых кнопок

Apple может избавиться от боковых физических кнопок в обозримом будущем. Новая патентная заявка компании описывает, что iPhone следующих поколений могут получить чувствительные к нажатию грани на корпусе, позволив переложить все функции механических кнопок на них.

Apple не станет первой, если внедрит эту технологию. К примеру, владельцы HTC U11 и Google Pixel 2 уже сейчас могут похвастаться схожим способом управления устройством. Оба смартфона обладают чувствительными к касаниям боковыми гранями, что позволяет владельцам выполнять самые различные действия.

Что касается патента Apple — в документе описывается удобное управление громкостью с помощью специальных жестов. Пока что заявка находится лишь на стадии рассмотрения, поэтому не стоит рассчитывать, что данная технология найдет свое применение в новых iPhone. По крайней мере в ближайшие несколько лет.

Напомним, что в 2016 году Apple отказалась от разъёма для наушников, тем самым вызвав всплеск негатива в свою сторону. Если компания всё же решится отказаться от физических кнопок, то эта история может повториться. Однако мы должны держать в уме, что Apple, доработав эту технологию, может сделать её действительно удобной в повседневном использовании.