СМИ: Xbox нового поколения выйдет в 2020-м

В ходе презентации на игровой выставке E3 Microsoft подтвердила — Xbox нового поколения уже находится в разработке. По словам главы консольного направления компании Фила Спенсера, в компании уже глубоко погрузили в проектирование архитектуры следующих консолей (именно так — во множественном числе). В то же время, официальные представители Microsoft не стали уточнять, когда совершенно новая Xbox может поступить в продажу.

Тем не менее, такая информация появилась в СМИ. Как сообщает известный своими надежными источниками в Редмонде сайт Thurrott.com, в качестве ориентира для выпуска будущих Xbox выбран 2020-й год. Семейство новых устройств получило кодовое название Scarlett.

Не исключено, что как минимум одна из консолей будет рассчитана на стриминг игр через интернет. О том, что в компании активно работают над облачным игровым сервисом, заявил на E3 тот же Спенсер. По его словам, игровой стриминг будет доступен на любых устройствах — от Xbox до компьютеров, планшетов и смартфонов.

Конкурентам в игровом бизнесе создать по-настоящему востребованный и, главное, комфортно работающий без заметных задержек по сети, стриминг пока не удалось. Sony купила в 2015-м году сервис OnLive, но лишь для того, чтобы его закрыть. Предлагает стримить игры через интернет и Nvidia, для этого у компании есть сервис GeForce Now, но он страдает от задержек при передаче по сети игровой картинки в реальном времени.