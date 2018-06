СМИ: Xbox нового поколения выйдет в 2020-м 

Тем не менее, такая информация появилась в СМИ. Как сообщает известный своими надежными источниками в Редмонде сайт Thurrott.com, в качестве ориентира для выпуска будущих Xbox выбран 2020-й год. Семейство новых устройств получило кодовое название Scarlett.

Не исключено, что как минимум одна из консолей будет рассчитана на стриминг игр через интернет. О том, что в компании активно работают над облачным игровым сервисом, заявил на E3 тот же Спенсер. По его словам, игровой стриминг будет доступен на любых устройствах — от Xbox до компьютеров, планшетов и смартфонов.

Конкурентам в игровом бизнесе создать по-настоящему востребованный и, главное, комфортно работающий без заметных задержек по сети, стриминг пока не удалось. Sony купила в 2015-м году сервис OnLive, но лишь для того, чтобы его закрыть. Предлагает стримить игры через интернет и Nvidia, для этого у компании есть сервис GeForce Now, но он страдает от задержек при передаче по сети игровой картинки в реальном времени.

Как отмечает The Verge, новое поколение консолей Xbox наверняка сохранит совместимость с играми для Xbox One — как сегодня Xbox One совместима со старыми тайтлами для Xbox и Xbox 360. На сегодня самой продвинутой модификацией консоли Microsoft является Xbox One X, представленная в 2017-м. Она обладает более мощным железом, чем предыдущие модели своего поколения, и позволяет во многих играх комфортно играть в разрешении 4K.