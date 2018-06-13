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СМИ: Xbox нового поколения выйдет в 2020-м
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СМИ: Xbox нового поколения выйдет в 2020-м 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В ходе презентации на игровой выставке E3 Microsoft подтвердила — Xbox нового поколения уже находится в разработке. По словам главы консольного направления компании Фила Спенсера, в компании уже глубоко погрузили в проектирование архитектуры следующих консолей (именно так — во множественном числе). В то же время, официальные представители Microsoft не стали уточнять, когда совершенно новая Xbox может поступить в продажу.
Тем не менее, такая информация появилась в СМИ. Как сообщает известный своими надежными источниками в Редмонде сайт Thurrott.com, в качестве ориентира для выпуска будущих Xbox выбран 2020-й год. Семейство новых устройств получило кодовое название Scarlett.
Не исключено, что как минимум одна из консолей будет рассчитана на стриминг игр через интернет. О том, что в компании активно работают над облачным игровым сервисом, заявил на E3 тот же Спенсер. По его словам, игровой стриминг будет доступен на любых устройствах — от Xbox до компьютеров, планшетов и смартфонов.
Конкурентам в игровом бизнесе создать по-настоящему востребованный и, главное, комфортно работающий без заметных задержек по сети, стриминг пока не удалось. Sony купила в 2015-м году сервис OnLive, но лишь для того, чтобы его закрыть. Предлагает стримить игры через интернет и Nvidia, для этого у компании есть сервис GeForce Now, но он страдает от задержек при передаче по сети игровой картинки в реальном времени.
Microsoft начала продавать в России «самую мощную консоль в мире»_https://hitech.vesti.ru/article/688747/_https://cdn-st2.rtr-vesti.ru/vh/pictures/hdr/143/314/1.jpg  Как отмечает The Verge, новое поколение консолей Xbox наверняка сохранит совместимость с играми для Xbox One — как сегодня Xbox One совместима со старыми тайтлами для Xbox и Xbox 360. На сегодня самой продвинутой модификацией консоли Microsoft является Xbox One X, представленная в 2017-м. Она обладает более мощным железом, чем предыдущие модели своего поколения, и позволяет во многих играх комфортно играть в разрешении 4K.
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