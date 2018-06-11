Seagate Technology представила высокоскоростной «игровой» жесткий диск для Xbox

Seagate Technology представила Game Drive for Xbox SSD — высокоскоростной твердотельный накопитель, разработанный специально для Xbox One. Устройство обеспечивает увеличение производительности игр и ускоряет процедуру загрузки. Он также позволяет сохранить более 50 игр и дополнений и дает возможность использовать консоли Xbox One любого поколения. Новый SSD доступен в вариантах емкостью 500 гигабайт, один терабайт и два терабайта.

Лидер в области решений для хранения данных Seagate Technology представила Game Drive for Xbox SSD — высокоскоростной твердотельный накопитель, разработанный специально для Xbox One.

Устройство обеспечивает увеличение производительности игр. Выполненный на базе флеш-памяти профессионального уровня, SSD доступен в вариантах емкостью 500 гигабайт, один терабайт и два терабайта. Накопитель ускоряет процедуру загрузки и позволяет пользователю быстрее начать игру.

SSD официально лицензирован для использования с Xbox. Благодаря увеличенной доступной емкости новинки, на ней можно разместить большое количество игр и загружаемых дополнений.

«Качество изображения и детализации объектов в современных играх превосходят все ожидания, — признает Джефф Фотчман, вице-президент по маркетингу Seagate Technology. — SSD— накопитель Seagate Game Drive для Xbox предоставляет дополнительную емкость, которой хватит для любой игровой библиотеки, а его высокая производительность обеспечиваемая за счет использования флеш-памяти, позволит начинать игру без томительного ожидания ее загрузки».

SSD-накопитель Game Drive for Xbox мгновенно распознается игровой консолью и настраивается ее операционной системой меньше чем за пару минут. За счет высокой скорости интерфейса USB 3.0 запускаемые с накопителя игры будут работать так же быстро, как и установленные на внутренний жесткий диск Xbox.

SSD Game Drive for Xbox компактен и помещается в кармане, ему не нужен отдельный шнур питания. Позволяя сохранить более 50 загруженных игр, дополнений и достижений пользователей, он предоставляет возможность неограниченного использования консолей Xbox One любого поколения

SSD-накопители Game Drive for Xbox поступят в продажу в розничные и Интернет-магазины этим летом. Их стоимость составит примерно 600 долларов для модели емкостью два Терабайта, 300 долларов для модели на один терабайт и 150 долларов для накопителя на 500 гигабайт.