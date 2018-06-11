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Mircrosoft уже работает над консолью нового поколения
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Mircrosoft уже работает над консолью нового поколения 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания Microsoft на своей пресс-конференции в рамках выставки Е3 2018 уже рассказала о ряде новых игр, которые готовятся для платформ Xbox и Windows 10. При этом аппаратных анонсов, как и ожидалось, не было.
Тем не менее глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что его команда разрабатывает консоль нового поколения, которая должна поднять планку для этой сферы.
Та же самая команда, которая создала Xbox One X, в данный момент активно занимается разработкой архитектуры новых консолей Xbox, с которыми мы зададим новую планку для консольных игр  Фил Спенсер
Предположительно, новую Xbox компания покажет через два года на Е3 2020. Забавно, что несколько дней назад во время Computex 2018 гендиректор Ubisoft Ив Гиймо в интервью Variety фактически подтвердил производство нового поколения игровых консолей. Правда, сделал он это своеобразно. Гиймо предположил, что следующие Xbox и PlayStation станут последними, после чего геймеры перейдут на облачные сервисы.
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