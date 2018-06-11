Mircrosoft уже работает над консолью нового поколения

Компания Microsoft на своей пресс-конференции в рамках выставки Е3 2018 уже рассказала о ряде новых игр, которые готовятся для платформ Xbox и Windows 10. При этом аппаратных анонсов, как и ожидалось, не было.

Тем не менее глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что его команда разрабатывает консоль нового поколения, которая должна поднять планку для этой сферы.

Та же самая команда, которая создала Xbox One X, в данный момент активно занимается разработкой архитектуры новых консолей Xbox, с которыми мы зададим новую планку для консольных игр Фил Спенсер