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Microsoft выпустит Xbox нового поколения
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Microsoft выпустит Xbox нового поколения 

Пятый канал 35 минут назад
Фото: Пятый канал
Американская компания Microsoft заявила о намерении выпустить как минимум одно новое поколение игровых консолей Xbox. Об этом глава игрового направления Фил Спенсер заявил на игровой конференции ЕЗ 2018.
Сейчас компания активно работает над архитектурой следующего поколения консолей. Возможно, новый Xbox будет обладать искусственным интеллектом. Спенсер подчеркнул, что разработчики всерьез заинтересованы внедрением компьютерного разума и стримингом. Других подробностей о будущем гаджете пока нет.
Когда именно консоль выйдет в свет, пока неизвестно. К слову, PlayStation 5 выйдет только в 2021 году — к этому времени вполне можно ожидать и появление Xbox.
Ранее Пятый канал сообщал, что создатели «Ведьмака» показали Cyberpunk 2077 на видео.
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