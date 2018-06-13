Microsoft выпустит следующую Xbox в 2020 году

На выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2018, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе компания Microsoft подтвердила ведующуюся разработку следующего поколения своей игровой приставки Xbox. Однако сроков выхода новой консоли она не назвала. Примерные сроки стали известны благодаря ресурсу Thurrott, за которым стоит Пол Терротт (Paul Thurrott) известный техно-журналист, специализирующийся на продукции Microsoft.

По данным источников Терротта, приставка под кодовым названием Scarlett должна выйти примерно через два года, в 2020 году. Более того, Microsoft описывает Scarlett как «семейство устройств».