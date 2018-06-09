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Мощь 28-ядерного процессора Intel оказалась обманом
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Мощь 28-ядерного процессора Intel оказалась обманом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Fritzchens Fritz
Демонстрационный образец 28-ядерного процессора Intel оказался разогнанным. Об этом изданию Tom’s Hardware сообщил представитель компании.
Во время презентации нового чипа в Intel заявили, что в тесте производительности Cinebench он набрал 7334 балла. Это самый высокий показатель для однопроцессорных систем, и его можно превзойти лишь установкой нескольких ЦПУ. Однако после анонса выяснилось, что тестовая версия процессора была экстремально разогнана, о чем в Intel «забыли» сообщить.
На тестовом стенде была установлена система с блоком питания на 1300 ватт и холодильная установка Hailea HC-1000B, потребляющая в пике около 1000 ватт. Издание отмечает, что рядовой пользователь не сможет получить такие же значения частоты процессора, как на демонстрации Intel.
В рамках выставки Computex 2018 в Тайбэе Intel анонсировала 28-ядерный процессор, который работал на частоте 5 гигагерц. Производитель не стал раскрывать технических подробностей устройства, ограничившись лишь общей информацией. Неизвестно даже то, какое у процессора энергопотребление. Продажи чипа начнутся в конце 2018 года. Цена не называется.
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