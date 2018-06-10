Беда! Я потерял AirPod и зарядный кейс

Беда! Я потерял AirPod и зарядный кейсМногие пользователи жаловались, что потерять AirPods довольно легко. И я бы с этим поспорил, если бы не одно «но».

Спустя 2 года я всё-таки сумел потерять наушник, да ещё и вместе с зарядным чехлом. Да-да, кто-то теряет один наушник, а у меня он наоборот остался.

Пропажу обнаружил не сразу, а спустя несколько часов. Где я его оставил — неизвестно.

Как так вышло?

Неизвестно.

Разумеется, никакой дополнительной гарантии я не оформлял и мне оставалось только искать потерянные устройства. Пошарив по карманам, я принялся искать наушник по всей квартире. Увы, но и это не дало результатов.

Здесь могла прийти на помощь функция Найти iPhone. С её помощью можно воспроизвести звук на наушнике, либо поискать его по последней геопозиции.

Так как я обнаружил пропажу лишь на следующий день, то и геопозиция уже не отображалась. Скриншот боли.

Зарядный кейс разрядился, поэтому и взаимодействовать с ним никак не получится. Я тупо не знаю, где он. И где второй наушник.

Вот всё, что у меня осталось.

Понимаете, насколько все плохо? Ладно, если бы я забыл где-то один наушник. У меня бы остался второй, и его можно было бы заряжать и пользоваться им.

А в этой ситуации, можно сказать, что я потерял всё. Толку от оставшегося наушника попросту нет никакого.

И что теперь делать?

А что делать? Остаётся только два выхода. Купить новые AirPods или воспользоваться программой замены утерянных наушников от Apple

Здесь всё просто. Приходим в авторизованный сервисный центр Apple с чеком и паспортом и изъявляем желание купить наушник вместе с кейсом. Стоимость доплаты — $69 (~4300 рублей) за каждый девайс.

Но финальная стоимость будет известна лишь после обращения в сервисный центр. Как мне сообщили в техподдержке, стоимость гаджетов может немного отличаться в зависимости от сервиса. Прямо как при замене аккумулятора.

Хотя, с другой стороны, теперь у меня есть повод ждать обновлённый кейс с беспроводной зарядкой. Правда, здесь все равно есть свои нюансы: наушник придётся докупать, дата релиза нового зарядного чехла все ещё остаётся под вопросом.