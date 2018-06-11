СМИ: в Apple признали падение спроса на iPhone

Об этом свидетельствуют статистика закупок комплектующих для производства устройств.

Корпорация Apple заказала у поставщиков на 20% меньше комплектующих для новых смартфонов iPhone, об этом сообщает издание Nikkei.

По данным источника издания в Тайване, корпорация не слишком радужно оценивает перспективы продаж новых смартфонов в сравнений с линейкой предыдущего года. Об этом свидетельствуют закупки комплектующих.

Apple рассчитывает произвести 80 миллионов новых смартфонов, презентация которых должна состояться осенью 2018 года. Однако в прошлом году, когда увидели свет iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, компания произвела 100 миллионов устройств.

Ранее в Сети были опубликованы рендеры и трехмерное видео нового смартфона iPhone 9 от американской компании Apple. Ролик был создан на основе слухов и утечек информации об устройстве. Технические характеристики новинки на данный момент неизвестны.