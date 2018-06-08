Смартфон OPPO Find X протестирован в TENAA

Пока не анонсированный смартфон OPPO Find X поступил на тестирование к регулятору TENAA, который не поленился выложить в сеть его характеристики. Жаль только, что они не сопровождались рендерами, но, с учетом идентичности 90% современных смартфонов, предугадать облик данного аппарата не составит труда.

Анонс OPPO Find X пройдет уже 19 июня, но не в Китае , как можно было бы предположить — нет, его покажут прямо в Париже, так как Оппо планирует начать захват мобильного рынка Европы. Это будет ее новый флагман с трехмерным сканированием лица, сканером отпечатков пальцев в экране и процессором Qualcomm 845, самым передовым на данный момент. Экран смартфона — это панель Super AMOLED, как у смартфонов Samsung, и здесь он имеет диагональ 6,4 дюйма при разрешении Quad HD+.

Устройство оснастят 8 Гб оперативной памяти, беспроводной зарядкой, 5-кратным оптическим зумом у основной фотокамеры 16+20 Мп и накопителем до 256 Гб. Помимо этого, не обойдется без быстрой зарядки батареи емкостью 3645 мАч и свежей ОС Android 8.1 Oreo с фирменной прошивкой Color OS. Цены, точной даты анонса и вариантов окраски корпуса у Find X пока нет. Смартфон будет весить 186 граммов при толщине 9 миллиметров.