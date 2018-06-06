С этим SSD вы точно забудете про провода (почти)

Флеш-память устроена очень интересно. Если традиционные жесткие диски хранят информацию на нескольких магнитных пластинах (платтерах), где актуатор со считывающими головками получает информацию с вращающегося диска, то в случае c SSD информация хранится при помощи флеш-памяти NAND. Изначально данная технология была доступна только для использования по проводу, однако производители твердотельных накопителей не стоят на месте, поэтому сейчас рынок активно штурмуют беспроводные SSD.

Сам принцип работы флеш-памяти остался прежним. Информация хранится в массиве ячеек памяти, который состоит из транзисторов с плавающим затвором. Электроны в зависимости от направления напряжения перемещаются между управляющим затвором и каналом NAND. Когда на управляющий затвор подается напряжение, электроны начинают притягиваться вверх, и полученное электрическое поле помогает им достичь плавающего затвора, преодолев при этом препятствие из оксида. Благодаря ему электроны не двигаются дальше плавающего затвора. Так происходит программирование ячейки.

Добавляем к этому Wi-Fi-модуль, особенности производителя — и перед нами беспроводной SSD. На самом деле, конечно, все устроено гораздо сложнее, но об этом не задумываешься, когда пользуешься новым твердотельным накопителем от Western Digital — My Passport Wireless SSD. Один из наших редакторов захотел купить его еще после CES 2018, вот только это устройство до сих пор официально не продается в России . Поэтому для покупки было решено воспользоваться сервисом Grabr, который сводит между собой покупателя и путешественника. Последний за небольшую плату привезет желанный гаджет из другой страны.

Через пару недель накопитель уже был в редакции, причем оказалось, что редактор «психанул» и заказал модель емкостью аж 2 ТБ. Главная особенность My Passport Wireless SSD, помимо того что это твердотельный накопитель с внушительной «памятью», — он может передавать данные на компьютер или мобильные устройства совсем без проводов. При этом по своим размерам он чуть больше обычного SSD, всю дополнительную «начинку» производителю удалось разместить в небольшом корпусе.

Габариты чуть увеличиваются, если надеть на устройство комплектный ударопрочный чехол, но так SSD выглядит даже еще интереснее. Да, за счет специфики NAND твердотельные накопители меньше подвержены физическим воздействиям, но печальные случаи с потерей данных при падении с высоты происходят и с ними. Чехол не ограничивает доступ к портам устройства, и это хорошо.

Помимо работы с компьютером и мобильными устройствами без проводов, данный накопитель имеет еще одну особенность — он оснащен встроенным аккумулятором. За счет этого можно взять его в путешествие и где угодно стримить данные по созданной накопителем сети Wi-Fi сразу на 8 устройств. Поскольку диск не потребляет заряд компьютера, последний способен проработать дольше. Что еще круче, от My Passport Wireless SSD можно самому заряжать устройства в режиме внешнего аккумулятора — накопитель выдает силу тока до 1,5 А.

Фронтальная панель почти целиком состоит из индикаторов — два, отвечающие за включение и активацию беспроводного SSD, а также еще несколько для отображения заряда аккумулятора.

Сверху размещена кнопка включения, копирования данных, разъем для зарядки и подключения флешки. Справа можно подключить карту памяти. И здесь кроется еще одна «фишка» этого SSD — он умеет сохранять данные без подключения к компьютеру или мобильным устройствам. То есть вставили карту памяти, нажали на кнопку для копирования, и вскоре все необходимые данные окажутся на SSD.

Чтобы каждый раз не выполнять полный бэкап, в админке можно настроить параметры копирования — например, переносить на накопитель только новые данные.

Конечно, больше всего от этого выигрывают те, кто занимается производством видеоконтента — они могут оперативно перенести весь материал на SSD без компьютера, отформатировать флешку и затем опять заниматься съемкой. Приложения сторонних разработчиков, такие как FiLMiC Pro, позволяют снимать и сохранять видео непосредственно на диске, а LumaFusion дает возможность редактировать видео прямо на месте съемки.

Наличие модуля Wi-Fi позволяет этому устройству создать беспроводную сеть и раздавать интернет в режиме точки доступа. Предусмотрено подключение к существующей сети — так все, кто подключатся к сети, смогут получить доступ к файлам на SSD.

Настраивается устройство на компьютере или в мобильном приложении — как вам удобно. Возможности админки позволяют посмотреть количество оставшегося места, подключения Wi-Fi, уровень заряда аккумулятора и разбивку данных по типу — видео, музыка, фотографии и так далее. Также можно обновить ПО или связаться с поддержкой.

В мобильном приложении для iOS и Android можно не только просматривать и копировать файлы, но и также осуществлять настройку накопителя.

Производитель заявляет скорость передачу данных по USB 3.0 до 800 МБ/с, при передаче данных с карты памяти SD — 100 МБ/с, по Wi-Fi 802.11ac (при одном подключении) — до 430 Мбит/с. По факту при подключении по кабелю имеем около 600 МБ/с, а скорость передачи по Wi-Fi и с карты SD примерно соответствует заявленной.

На выходе имеем очень крутой по функциональности SSD со встроенным аккумулятором, возможностью передавать данные без компьютера и по Wi-Fi. Да, стоит он недешево (почти 800 долларов за нашу модель), но при желании можно выбрать версии с меньшим объемом памяти — они будут дешевле.

За счет использования SLC-кешей и быстрых стандартов данных SSD стали еще более производительными, имеют хорошую пропускную способность, а дополнительные функции только упрощают взаимодействие с ними. Если этот SSD вас заинтересовал, купить его можно при помощи сервиса Grabr, который сведет вас с путешественником, который привезет что-то из любой точки мира. Также сервис позволяет самому стать таким путешественником и заработать на поездке.

Подробнее о сервисе Grabr