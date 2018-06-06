Характеристики vivo NEX S уже «известны»?

Вскоре vivo порадует ценителей инновационных смартфонов своими новинками NEX. Безрамочный тренд проявится в них во всей своей красе — ведь соотношение дисплея к поверхности ожидаемых устройств станет почти стопроцентным. В Интернете появилось изображение, показывающее предполагаемые технические характеристики одной из предстоящих к выпуску моделей — vivo NEX S.

Пользователям уже известно, что новый смартфон vivo NEX, вероятно, станет предлагаться в трех вариантах — NEX, NEX S и NEX A. Считается, что NEX S и NEX A станут базироваться на чипсете Snapdragon 710, а флагманская версия — на Snapdragon 845. Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com со ссылкой на pricekart.com были рассмотрено появившееся в Сети сообщение о вероятных технических характеристиках модели vivo NEX S.

Рассматриваемое изображение представляет собой неполный список технических характеристик новинки. В их числе — 6,01-дюймовый FHD+-экран с очень тонкими рамками. Таким образом, дисплей занимает почти 100% поверхности мобильного устройства, дебют которого состоится уже вскоре. Предполагается, что одной из наиболее впечатляющих особенностей всех трех версий еще не показанного смартфона станет его селфи-камера «в стиле перископа».

Разрешение сенсора расположенной на передней панели смартфона камеры составит 24 мегапикселя. Задняя панель мобильного устройства будет оснащена двойной камерой, в которой 20-мегапиксельный сенсор сочетается с 16-мегапиксельным.

Чипсет Snapdragon 710 станет сочетаться в vivo NEX S с 4 гигабайтами оперативной памяти, 64-гигабайтным встроенным накопителем и батареей, емкость которой составит 3320 мАч. Операционной системой рассматриваемого умного телефона станет Android 8.1 Oreo.

Дебют новых Android-устройств линейки vivo NEX ожидается 12 июня текущего года.

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