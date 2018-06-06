Тест и обзор беспроводной зарядки Nanami Qi Fast Wireless Charger

Итоги теста

Nanami Fast Wireless Charger — тайная звезда среди протестированных нами Qi-зарядных устройств. Хотя гаджет занимает лишь второе место в нашем рейтинге, отрыв от лидера здесь минимален. Данная модель не попала на первое место топа только потому, что в комплекте поставки нет блока питания. В остальном зарядное устройство оказалось убедительным и особенно впечатлило при зарядке Android-смартфонов. Преимущества быстрая зарядка Android-смартфонов светодиодный индикатор статуса относительно низкая стоимость Недостатки нет блока питания Производительное Qi-зарядное устройство Nanami Fast Wireless Charger работает удивительно быстро: аккумулятор Samsung Galaxy S8+ зарядился до 100% менее чем за три часа. Таким образом, Qi-зарядное устройство от компании Nanami стало одним из самых быстрых среди протестированных нами зарядок для Android-смартфонов. iPhone оно заряжает за то же время, что и актуальный лидер рейтинга RAVPower RP-PC066, но при этом расходует меньше энергии.

Очень практичной мы считаем наклоненную поверхность гаджета, благодаря которой экран смартфона прекрасно читаем даже во время зарядки. Полезной особенностью конструкции являются резиновые подставки, благодаря которым сдвинуть зарядку с места получается не так уж и легко. Гаджет также оснащен большим светодиодным индикатором, который показывает, продолжается ли зарядка смартфона в данный момент.

В зачетной дисциплине «Оснащение» на оценку зарядного устройства негативно повлияло отсутствие блока питания. Только по этой причине данная модель совсем чуть-чуть не дотягивает до рекордных оценок и вынуждена довольствоваться лишь вторым местом нашего рейтинга. Но для тех, кто пользуется Android-смартфоном и уже имеет в своем распоряжении блок питания, зарядное устройство от компании Nanami, пожалуй, станет лучшим выбором.

Модель Nanami Qi Fast Wireless Charger можно найти по цене от 1 500 рублей.

Альтернатива для iPhone: Choetech T511

Если вы хотите быстро и без проводов зарядить свой iPhone, обратите внимание на нашего лидера по соотношению цены и качеству — Choetech T511. Во время тестовых испытаний он быстро заряжал iPhone X и iPhone 8 Plus и при этом был чрезвычайно высокоэффективным. Кроме того, на популярных интернет-площадках эту модель можно найти по цене около 10 евро, что совсем немного для подобного устройства.

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Deppa Qi Fast Charger — беспроводная зарядка

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