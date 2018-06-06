Почему в iPhone не добавляют многооконный режим

Почему в iPhone не добавляют многооконный режимТри года назад в iOS 9, которую презентовали на WWDC 15, пользователи впервые увидели мультиоконный режим в мобильных устройствах Appple.

Стразу три фишки Split View, Side Over и Picture in Picture были призваны вывести удобство использования девайсов на новый уровень и добавить новые сценарии их применения. К сожалению, все три фишки достались исключительно планшетам iPad, который были выпущены после 2013 года.

Размеры экранов актуальных моделей iPhone уже вполне позволяют реализовать подобное. Конкуренты во всю продвигают идею и записывают это в разряд преимуществ своих смартфонов.

Те, кто хоть немного пользовались такими режимами на Android, найдут с десяток полезных применений данных фишек. Удобно пересылать и копировать данные между разными программами, отправлять контент, смотреть видео и делать что-то еще одновременно.

До сих пор эти три фишки недоступны для всех версий iPhone и используются лишь на iPad. Почему же в Apple не хотят давать пользователям iPhone многооконный режим с реальной многозадачностью?

1. Apple спасает падающие продажи iPad

Всем известно, что именно продажи iPhone приносят Apple львиную долю прибыли, но ставить крест на iPad в Купертино пока не собираются.

Каждый год маркетологам приходится выдумывать все новые и новые способы продать планшеты на переполненном подобными девайсами рынке.

Apple уже выпустили громадный 12-дюймовый iPad, который сопоставим по размерам с компактным MacBook и перешли с привычных 9-дюймовых экранов на 10.5 дюймов с более тонкими рамками. В прошлом году представили бюджетный iPad с приятным ценником, а в этом — похожую модель, но с поддержкой Apple Pencil.

В ближайшее время (если не в этом году, то в начале следующего) нас ждет новый iPad Pro с минимальными рамками и датчиками Face ID в стиле iPhone X.

Все это направлено на привлечение новых покупателей и для того, чтобы заставить старых владельцев iPad обновить свои планшеты.

Если на iPhone перенести крутые фишки вроде Split View, Side Over и Picture in Picture, то львиную долю программных преимуществ iPad потеряет.

Даже в iOS 12 мы видим обратный процесс в виде добавления недостающих приложений с iPhone на iPad. Акции, Новости и Диктофон уже перенесли, ждем Калькулятор и Погоду.

2. Автономности iPhone не хватит

Пара запущенных приложений с одновременной прорисовкой картинки и потреблением вычислительных мощностей может сильно ударить по автономности iPhone.

Активные пользователи и так могут высадить батарею за несколько часов, а если при этом позволить им запускать две программы одновременно, то смартфоны с трудом продержатся половину рабочего дня без подзарядки.

Для начала нужно оптимизировать систему, чтобы повысить время работы с одним приложением, а только потом думать о запуске пары программ одновременно.

Может быть, после минорного апдейта iOS 12 с оптимизацией под капотом в следующем году мы сможем рассчитывать на такие фишки.

3. Соотношение сторон iPhone не подходит для двух приложений

Привычные модели iPhone имеют вытянутый по сравнению с iPad дисплей и имеют «киношное» соотношение 16:9 или 1.78:1. В то же время флагманский iPhone X имеет еще большую разницу между шириной и высотой дисплей, которая выражается в соотношение 2.17:1.

iPad при этом имеет «классические телевизионные» 4:3 или 1.33:1. Пара приложений повернутых на 90 градусов отлично вписываются по ширине в Split View, а приоткрытая программа в режиме Side Over выводится с отображением графики для iPhone-версии.

Если же разместить два приложения на экране смартфона, то они будут слишком растянуты по ширине даже на обычном iPhone и уж слишком растянуты на iPhone X. Это приведет к крайне малому количеству контента в каждом из окон. Даже фото из Instagram целиком не поместится.

Не забывайте, что многие программы имеют нескрываемые блоки с управляющими клавишами или навигаторами разделов сверху либо снизу, это сделает рабочую область программы еще меньше.

Разработчиками ПО в случае появления Split View и Side Over на iPhone придется серьезно дорабатывать программы. Сильно меняя пользовательский интерфейс и приспосабливаясь к большей рабочей ширине.

Пару приложений на экране пока можно комфортно разместить лишь в портретной ориентации дисплея.

4. iPhone Plus со Split View станет лучше iPhone X Менее вытянутый дисплей лучше походит для пары приложений, при этом эффективная площадь у него все же оказывается больше. Добавьте к этому отсутствие челки и получите лучший опыт от работы с двумя программами.

Если бы в Apple добавили фишку сейчас, то iPhone 8 Plus смотрелся бы интереснее iPhone X.

Придется дождаться, когда основная масса моделей получит соотношение сторон, как у iPhone X, а лишь потом думать о внедрении фишек.

Когда же ждать два приложения на экране iPhone

Во-первых, Apple должна окончательно забросить iPad. Пока активно разрабатывается данный сегмент, фишек с планшета на смартфоне не увидим.

Возможно, через 3-4 года, когда удивлять в iPad будет нечем и у каждого дома будет минимум пара пылящихся устройств, Split View, Side Over и Picture in Picture перекочуют на iPhone.

Во-вторых, должен произойти серьезный скачок в повышении автономности iPhone, чтобы пара приложений не разряжала батарею на глазах. Никаких видимых предпосылок для этого пока нет.

В-третьих, Apple должна дождаться окончательного перехода пользователей на новые модели iPhone с соотношением сторон 2.17:1. Только когда iPhone 7/8 будут старичками рынка, как iPhone 5s сегодня, а основная масса пользователей перейдет на Х-подобные устройства, можно добавлять фишки в iOS.

В противном случае старые модели будут в выигрыше по сравнению с новыми.

Ждать подобные фишки придется еще долго, засматриваясь на двухоконный ражим в любом Android-смартфоне.