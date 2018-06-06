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Умные часы ASUS VivoWatch BP на страже здоровья
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Умные часы ASUS VivoWatch BP на страже здоровья 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
Компания ASUS привезла на конференцию Computex 2018 весьма необычные умные часы VivoWatch BP. Если обычные устройства такого рода во главу угла ставят дизайн, а не функционал, то здесь все наоборот — это больше медицинский прибор, чем часы или фитнес-трекер.
Тыльная панель корпуса часов ASUS VivoWatch BP оснащена не только датчиком сердечного ритма, но еще и металлическими пластинами — это сенсор ЭКГ. Слева от экрана установлен фотоплетизмограф PPG, и в паре все эти компоненты могут с высокой точностью измерять кровяное давление буквально за 15 секунд. Для часов написано приложение HealthAI под смартфон, которое анализирует все полученные от сенсоров данные и может выдавать краткие результаты или сразу пересылать подробную оценку родственникам и лечащему врачу.
Если сравнить ASUS VivoWatch BP с аналогичными медицинскими гаджетами, то часы окажутся компактнее на 50 процентов и на 70 процентов легче, к тому же они могут работать на одном заряде до 28 дней. Комплектация включает в себя шагомер, GPS-ресивер и все прочие компоненты, присутствующие в современных фитнес-трекерах. Гаджет поступит в продажу в Азии в конце июля этого года по цене около $170, но вот релиз в других регионах мира пока что под вопросом.
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