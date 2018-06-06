Умные часы ASUS VivoWatch BP на страже здоровья

Компания ASUS привезла на конференцию Computex 2018 весьма необычные умные часы VivoWatch BP. Если обычные устройства такого рода во главу угла ставят дизайн, а не функционал, то здесь все наоборот — это больше медицинский прибор, чем часы или фитнес-трекер.

Тыльная панель корпуса часов ASUS VivoWatch BP оснащена не только датчиком сердечного ритма, но еще и металлическими пластинами — это сенсор ЭКГ. Слева от экрана установлен фотоплетизмограф PPG, и в паре все эти компоненты могут с высокой точностью измерять кровяное давление буквально за 15 секунд. Для часов написано приложение HealthAI под смартфон, которое анализирует все полученные от сенсоров данные и может выдавать краткие результаты или сразу пересылать подробную оценку родственникам и лечащему врачу.

Если сравнить ASUS VivoWatch BP с аналогичными медицинскими гаджетами, то часы окажутся компактнее на 50 процентов и на 70 процентов легче, к тому же они могут работать на одном заряде до 28 дней. Комплектация включает в себя шагомер, GPS-ресивер и все прочие компоненты, присутствующие в современных фитнес-трекерах. Гаджет поступит в продажу в Азии в конце июля этого года по цене около $170, но вот релиз в других регионах мира пока что под вопросом.