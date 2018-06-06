Unihertz Atom: наносмартфон с Android 8, датчиком отпечатков и NFC

На платформе Kickstarter профинансировали производство Atom — самого крошечного в мире «неубиваемого» смартфона. Новинку спроектировала компания Unihertz.

Ранее эта же команда собрала деньги на выпуск Jelly — «самого маленького 4G-смартфона в мире». Базовая модель устройства включала 2,45-дюймовый экран, съемную батарею и Android 7.0. Её можно было заказать за $110.

Габариты Atom больше (96х45х18 мм против 91,44х43,18х12,7 мм), а цена выше (в розницу — $300), зато с возможностями «атомного» смартфона Jelly конкурировать не может. Новая разработка Unihertz оснащается неназванным 8-ядерным процессором, 4 ГБ «оперативки» и 64 ГБ флеш-памяти, NFC-чипом для совершения бесконтактных платежей и сканером отпечатков пальцев. Работает он на Android 8.1 (Oreo).

Ударопрочный корпус и поддержка двух SIM-карт делают Atom идеальным кандидатом на роль компаньона к основному смартфону — его можно брать с собой в путешествия и на занятия спортом. Гаджет сертифицирован по стандарту IP68 — а значит, он полностью защищен от пыли, и его можно держать на метровой глубине до получаса.

Сбоку имеется программируемая кнопка, на которую можно «забить» быстрый запуск любимого приложения. Размер экрана такой же, как у Jelly — 2,45 дюйма, разрешение — 240x432. Сзади установлена 16-мегапиксельная камера, на лицевой стороне — 8-мп. Заряжается Atom через порт USB Type-C.

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Из запрошенных $50 000 создатели Atom собрали уже около $610 тысяч. До конца кампании остается еще 34 дня. Доставлять новинку начнут в октябре.