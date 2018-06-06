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Huawei представила графический турбоускоритель для смартфонов
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Huawei представила графический турбоускоритель для смартфонов 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Сегодня, 6 июня, Huawei анонсировала запуск революционной технологии GPU Turbo, скорое появление которой предсказывал глава потребительского сектора компании Ю Чэндун. На ее разработку было затрачено много времени, сил и миллионы долларов из собственных средств Huawei.
GPU Turbo — это технология, повышающая эффективность обработки графики, позволяя смартфонам запускать «тяжелые» игры с обилием спецэффектов без особого ущерба для автономной работы. По словам представителей Huawei, GPU Turbo повышает производительность устройств до 60%, увеличивая время их работы в играх на треть по сравнению с решениями без поддержки новой разработки.
Благодаря высокому уровню оптимизации и отладки технология способна обеспечить даже смартфонам из среднего ценового сегмента вычислительную мощность, превосходящую флагманские решения актуального поколения. Кроме того, GPU Turbo привносит в игры поддержку HDR и усиливает спецэффекты, делая игровой процесс более живым и насыщенным.
Добиться таких результатов Huawei удалось путем реструктуризации низкоуровнего ПО. Это значит, что новая технология имеет программную природу и не завязана на конкретном «железе», что позволит разогнать даже те смартфоны, которые были представлены задолго до релиза GPU Turbo.
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