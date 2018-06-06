PNY представила карту microSD объёмом 512 ГБ

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания PNY Technologies представила карту памяти формата microSD серии Elite высокой ёмкости — целых 512 ГБ.

Сейчас уже выпускаются смартфоны, которые, теоретически, поддерживают microSD объёмом до 2 ТБ Такие карточки ещё недоступны в продаже, но производители упорно работают над этим.

По своим габаритам PNY Elite 512GB всё ещё обычная карточка microSD, которую можно использовать в современных смартфонах и планшетах. При этом она способна сохнарить до 80 часов видео в разрешении Full HD, до 100 тысяч фото с разрешением 18 Мп или до 100 тысяч песен. Скорость передачи данных достигает у неё 90 МБ/с.

Карта памяти PNY Elite 512GB microSD предлагается в онлайн-магазине PNY по цене 349,99 доллара США.