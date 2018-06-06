Ещё
PNY представила карту microSD объёмом 512 ГБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

PNY представила карту microSD объёмом 512 ГБ 

Ferra.ru 2 часа назад
На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания PNY Technologies представила карту памяти формата microSD серии Elite высокой ёмкости — целых 512 ГБ.
Сейчас уже выпускаются смартфоны, которые, теоретически, поддерживают microSD объёмом до 2 ТБ Такие карточки ещё недоступны в продаже, но производители упорно работают над этим.
По своим габаритам PNY Elite 512GB всё ещё обычная карточка microSD, которую можно использовать в современных смартфонах и планшетах. При этом она способна сохнарить до 80 часов видео в разрешении Full HD, до 100 тысяч фото с разрешением 18 Мп или до 100 тысяч песен. Скорость передачи данных достигает у неё 90 МБ/с.
Карта памяти PNY Elite 512GB microSD предлагается в онлайн-магазине PNY по цене 349,99 доллара США.
Ferra.ru: последние новости
Zotac представила новый мини-ПК ZBOX и компьютер-рюкзак MSI представила ноутбуки с узкими рамками для игр и бизнеса Безрамочный смартфон LG Q Stylus со стилусом представлен официально
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей75
Меркель отказалась пускать Россию в G8412
Украина избежала наказания за сбитый MH17154
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих49
Шойгу удивил россиян106
Видео
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
00:52
ДНР уличила Украину в переброске С-300
В мире Армия
00:45
Украина избежала наказания за сбитый MH17
Украина В мире
02:31
Дачников предупредили о заморозках
Общество Погода
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:25
Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»
Происшествия
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение