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LG анонсировала защищенные смартфоны со стилусом
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LG анонсировала защищенные смартфоны со стилусом 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания LG представила новую линейку защищенных гаджетов с поддержкой стилуса: Q Stylus+, Q Stylus и Q Stylus a. Все они получили восьмиядерные процессоры тактовой частотой от 1,5 до 1,8 ГГц и 6,2-дюймовые экраны разрешением 2160х1080 пикселей. Q Stylus и Q Stylus a оснащены 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а Q Stylus+ — 4 ГБ и 64 ГБ соответственно.
Камеры: 16-мегапиксельная основная и 8— или 5-мегапиксельная фронтальная для Q Stylus и Q Stylus+, 13 и 5 мегапикселей для Q Stylus a. На этом различия между гаджетами заканчиваются. Аккумуляторы — 3300 мА•ч, с поддержкой технологии быстрой зарядки. Корпуса смартфонов защищены по военному стандарту MIL-STD 810G, а также соответствуют сертификации IP68. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1.0 Oreo.
Источник: LG  Фото: LG  Читайте также: В рейтинге самых мощных Android-смартфонов сменились лидеры
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