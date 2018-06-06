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Безрамочный смартфон LG Q Stylus со стилусом представлен официально
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Безрамочный смартфон LG Q Stylus со стилусом представлен официально 

Ferra.ru 58 минут назад
Фото: Chip.ru
Компания LG Electronics представила смартфон LG Q Stylus. Это смартфон среднего уровня, выполненный в модном сейчас безрамочном дизайне и комплектующийся стилусом.
На задней панели сканер отпечатков пальцев также позволяет быстро сделать селфи. Смартфон обладает защитой от влаги и пыли на уровне IP68 и соответствие военному стандарту MIL-STD 810G по прочности.
Смартфон оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), основной камерой на 16 Мп, фронтальной камерой на 8 или 5 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор частотой 1,5 или 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч.
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, NFC, FM-радио, есть порт USB Type-C 2.0.
В разных странах LG Q Stylus будет представлен в одной или нескольких версиях: продвинутой Q Stylus+, базовой Q Stylus и упрощённой Q Stylus α. Модель LG Q Stylus+ отличается объёмом памяти — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Версия LG Q Stylus α получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, как и базовая модель, но камеры попроще — на 13 Мп основную и 5 Мп фронтальную.
Начиная с июня ограниченное количество LG Q Stylus будет выпущено в Северной Америке и Азии, а в третьем квартале года — в других ключевых регионах.
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