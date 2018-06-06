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«Ростех» планирует создать альянс разработчиков ПО для компьютеров «Эльбрус»
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«Ростех» планирует создать альянс разработчиков ПО для компьютеров «Эльбрус» 

Rambler News Service 1 час назад
Национальный центр информатизации (НЦИ) и Институт управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ), которые входят в состав госкорпорации «Ростех», планируют создать альянс разработчиков программного обеспечения для российских процессоров «Эльбрус», сообщает пресс-служба «Ростеха».
«Планируется, что до конца 2018 года к альянсу присоединится не менее 20 компаний-разработчиков, а скачать приложения для «Эльбруса» можно будет с удобного маркетплейса, созданного по аналогии с Google play или AppStore», — говорится в сообщении.
К созданию ПО, помимо компаний-разработчиков, планируется привлечь студентов и аспирантов технических вузов России.
Отмечается, что альянс разработчиков создается в целях широкомасштабного внедрения решений, которые основаны на базе российской микроэлектроники.
«Предполагается, что одновременно с появлением значительного количества совместимого программного обеспечения появятся новые качественные аппаратные платформы — материнские платы, серверы, рабочие станции, промышленные ПК, что в свою очередь приведет к снижению конечной стоимости решений», — сообщили в «Ростехе».
В госкорпорации добавили, что результатом встраивания экосистемы на процессорах «Эльбрус» станет рост доли рынка российских процессоров, а также внедрение и использование безопасных аппаратных систем.
НЦИ и ИНЭУМ разработали дорожную карту развития проекта, которая включает краткосрочный (до конца 2018 года), среднесрочный (до конца 2020 года) и долгосрочный периоды (до 2025 года). Дорожной картой предусматривается до конца 2018 года не менее трех пилотных внедрений программно-аппаратных комплексов на базе «Эльбрус» с функционирующим прикладным ПО.
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