«Ростех» планирует создать альянс разработчиков ПО для компьютеров «Эльбрус»

Национальный центр информатизации (НЦИ) и Институт управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ), которые входят в состав госкорпорации «Ростех» , планируют создать альянс разработчиков программного обеспечения для российских процессоров «Эльбрус», сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Планируется, что до конца 2018 года к альянсу присоединится не менее 20 компаний-разработчиков, а скачать приложения для «Эльбруса» можно будет с удобного маркетплейса, созданного по аналогии с Google play или AppStore», — говорится в сообщении.

К созданию ПО, помимо компаний-разработчиков, планируется привлечь студентов и аспирантов технических вузов России

Отмечается, что альянс разработчиков создается в целях широкомасштабного внедрения решений, которые основаны на базе российской микроэлектроники.

«Предполагается, что одновременно с появлением значительного количества совместимого программного обеспечения появятся новые качественные аппаратные платформы — материнские платы, серверы, рабочие станции, промышленные ПК, что в свою очередь приведет к снижению конечной стоимости решений», — сообщили в «Ростехе».

В госкорпорации добавили, что результатом встраивания экосистемы на процессорах «Эльбрус» станет рост доли рынка российских процессоров, а также внедрение и использование безопасных аппаратных систем.

НЦИ и ИНЭУМ разработали дорожную карту развития проекта, которая включает краткосрочный (до конца 2018 года), среднесрочный (до конца 2020 года) и долгосрочный периоды (до 2025 года). Дорожной картой предусматривается до конца 2018 года не менее трех пилотных внедрений программно-аппаратных комплексов на базе «Эльбрус» с функционирующим прикладным ПО.